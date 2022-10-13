13 октября
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Потребитель

Более 7000 абонентов «Алтайэнергосбыта» уже получили «коммунальный кешбэк»

Более 7 тысяч абонентов АО «Алтайэнергосбыт» приняли участие в акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг».

АО «Алтайэнергосбыт»

С каждого платежа за коммунальные услуги, совершённого в Личном кабинете клиента на сайте компании или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» картой платёжной системы «Мир», клиентам энергокомпании возвращается 1%.

Чтобы принять участие в акции необходимо:

1. Иметь банковскую карту платёжной системы «Мир». При её отсутствии можно обратиться в банк — участник программы лояльности и заказать выпуск карты ПС «Мир». Посмотреть перечень банков — участников можно на сайте Программы лояльности.

2. До совершения операции оплаты коммунальных услуг зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платёжной системы и активировать акцию одним из следующих способов:

  • на сайте privetmir.ru по ссылке;
  • в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на странице оплаты квитанции нужно нажать на баннер с акцией и заполнить необходимые поля.

3. Оплачивать в период проведения акции коммунальные услуги картой «Мир» с помощью Личного кабинета клиента АО «Алтайэнергосбыт» на официальном сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое доступно для бесплатного скачивания на платформах App Store и Google Play.

Кешбэк возвращается на карту в течение 5−7 рабочих дней.

Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт».

Срок проведения акции с 15.06.2022 по 31.12.2022 г.

Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: https://privetmir.ru.

* Кешбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).

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