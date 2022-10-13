Более 7000 абонентов «Алтайэнергосбыта» уже получили «коммунальный кешбэк»

С каждого платежа за коммунальные услуги, совершённого в Личном кабинете клиента на сайте компании или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» картой платёжной системы «Мир», клиентам энергокомпании возвращается 1%.

Чтобы принять участие в акции необходимо:

1. Иметь банковскую карту платёжной системы «Мир». При её отсутствии можно обратиться в банк — участник программы лояльности и заказать выпуск карты ПС «Мир». Посмотреть перечень банков — участников можно на сайте Программы лояльности.

2. До совершения операции оплаты коммунальных услуг зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платёжной системы и активировать акцию одним из следующих способов:

на сайте privetmir.ru по ссылке;

в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на странице оплаты квитанции нужно нажать на баннер с акцией и заполнить необходимые поля.

3. Оплачивать в период проведения акции коммунальные услуги картой «Мир» с помощью Личного кабинета клиента АО «Алтайэнергосбыт» на официальном сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое доступно для бесплатного скачивания на платформах App Store и Google Play.