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Более половины детских садов Барнаула получили тепло за первые сутки отопительного сезона

Отопительный сезон в краевой столице начался 21 сентября. Идет повсеместный запуск теплоснабжения в объекты здравоохранения, образования и многоквартирные жилые дома, сообщает СГК.

Отопительный сезон.
Отопительный сезон.
pixabay.com

С 21 по 22 сентября в Барнауле теплоноситель подан в 28 школ из 87, 11 учреждений дополнительного образования из 20, 98 детских садов из 155, 34 объекта здравоохранения из 144, а также в 737 многоквартирных дома из 3069.

Запуск тепла продолжается.

В Бийске отопительный сезон стартовал на сутки раньше, чем в краевой столице — 20 сентября. В наукограде тепло уже включили в 79% школ и детских садов (107 из 135), 73% медучреждений (44 из 60) и 64% жилых домов (822 из 1288).

Уют. Тепло в доме.
Уют. Тепло в доме.
pixabay.com.

В Рубцовске тепло уже пришло практически во все жилые здания, школы, детские сады, а также больницы и поликлиники. Теплоноситель подведен в 710 домов из 747 (95%), 102 образовательных объекта из 104 (985%), 65 медицинских учреждений из 67 (97%).

Ранее сообщалось, что глава Барнаула Вячеслав Франк поручил держать на постоянном контроле запуск теплоносителя в городе.

Отопительный сезон.
Отопительный сезон.
Михаил Хаустов

Если после начала сезона тепло в доме так и не появилось, нужно связаться с управляющей организацией или ТСЖ. В случае, когда это не помогло, можно позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях. Ознакомиться с ними можно здесь.

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