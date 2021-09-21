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Жизнь

В Барнауле дали старт отопительному сезону

21 сентября в Барнауле официально начался отопительный сезон. Подавать тепло в дома будут поэтапно.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

ТЭЦ и котельные готовы, запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель, сообщает СГК. В жилых домах для приема тепла управляющие организации должны открыть запорную арматуру.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил держать на постоянном контроле запуск теплоносителя, заявили в мэрии.

Если после старта сезона отопление в доме не появляется, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. В случае, когда это не принесло успеха, позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:

  • Железнодорожный район — 62−56−95,
  • Индустриальный район — 47−51−83,
  • Ленинский район — 54−44−49,
  • Октябрьский район — 24−74−98,
  • Центральный район — 63−08−25.

Или в диспетчерскую службу СГК — 59−97−15.

Как altapress.ru писал ранее, 21 сентября 107 домов в городе останутся без горячей воды.

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