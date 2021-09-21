В Барнауле дали старт отопительному сезону

ТЭЦ и котельные готовы, запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель, сообщает СГК. В жилых домах для приема тепла управляющие организации должны открыть запорную арматуру.
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил держать на постоянном контроле запуск теплоносителя, заявили в мэрии.
Если после старта сезона отопление в доме не появляется, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. В случае, когда это не принесло успеха, позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:
- Железнодорожный район — 62−56−95,
- Индустриальный район — 47−51−83,
- Ленинский район — 54−44−49,
- Октябрьский район — 24−74−98,
- Центральный район — 63−08−25.
Или в диспетчерскую службу СГК — 59−97−15.
Как altapress.ru писал ранее, 21 сентября 107 домов в городе останутся без горячей воды.