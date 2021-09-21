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Жизнь

107 домов Барнаула останутся без горячей воды в день начала отопительного сезона

С утра 21 сентября на сутки в Барнауле отключат горячую воду для 107 домов, предупредили в СГК. Энергетики введут в работу еще несколько объектов после плановых ремонтов и устранят повреждение.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

С 10:00 21 сентября до 10:00 22 сентября горячей воды не будет в 46 многоквартирном доме, частном доме, двух детских садах, трех школах и двух медучреждениях Ленинского района.

На 21 сентября перенесли отключение горячей воды для устранения повреждения на теплосети около пр. Ленина, 61. С 9:00 до полуночи ресурса не будет в 61 многоквартирном доме, семи частных домах, детском саду, трех школах и двух медучреждениях.

21 сентября в Барнауле начинается отопительный сезон.

Список адресов, попавших под отключение

С 10:00 21 сентября до 10:00 22 сентября:

  • ул. Гущина, 177а
  • ул. Юрина, 202
  • ул. Островского, 16
  • ул. Юрина, 188б
  • ул. Юрина, 208
  • ул. Юрина, 202-б/2
  • ул. Юрина, 206а/2
  • ул. Островского, 6а/2
  • ул. Гущина, 167
  • ул. Островского, 12
  • ул. Юрина, 208в
  • ул. Юрина, 206к
  • ул. Юрина, 206г
  • ул. Юрина, 208в
  • ул. Коммунистическая, 9
  • ул. Юрина, 190в
  • ул. Гущина, 161а
  • ул. Юрина, 188б
  • ул. Юрина, 208б
  • ул. Юрина, 206е
  • ул. Юрина, 208е
  • ул. Юрина, 204в
  • ул. Юрина, 186/2
  • ул. Юрина, 206/2
  • ул. Островского, 4а/2
  • ул. Юрина, 202а/2
  • ул. Юрина, 204б/2
  • ул. Юрина, 186а
  • ул. Юрина, 204а
  • ул. Юрина, 202б/1
  • ул. Юрина, 202а/1
  • ул. Юрина, 206а/1
  • ул. Островского, 4
  • ул. Островского, 32
  • ул. Юрина, 281
  • ул. Островского, 10
  • ул. Юрина, 273
  • ул. Островского, 6а/1
  • ул. Островского, 4а/1
  • ул. Островского, 7
  • ул. Островского, 14а
  • ул. Гущина, 173
  • ул. Юрина, 188
  • ул. Юрина, 265
  • ул. Юрина, 204б/1
  • ул. Юрина, 192
  • ул. Гущина, 173е
  • ул. Юрина, 206в
  • ул. Юрина, 271а
  • ул. Гущина, 169
  • ул. Гущина, 165
  • ул. Островского, 6
  • ул. Гущина, 163
  • ул. Островского, 8
  • ул. Юрина, 190
  • ул. Попова, 37
  • ул. Юрина, 202в
  • ул. Островского, 26а
  • ул. Юрина, 196
  • ул. Островского, 30
  • ул. Островского, 22
  • ул. Островского, 24
  • ул. Островского, 26
  • ул. Юрина, 208а
  • ул. Гущина, 171
  • ул. Юрина, 206б
  • ул. Юрина, 210
  • ул. Гущина, 173Д
  • ул. Юрина, 188а
  • ул. Юрина, 210а
  • ул. Гущина, 161
  • ул. Юрина, 208в
  • ул. Юрина, 186/1
  • ул. Островского, 14

С 21 сентября с 9:00 до полуночи:

  • пр. Сибирский, 35а
  • ул. Димитрова, 48А
  • пр. Ленина, 60
  • ул. Молодежная, 6
  • пр. Комсомольский, 80е
  • пр. Сибирский, 43А
  • ул. Чкалова, 36
  • пр. Сибирский, 41
  • пр. Комсомольский, 100
  • ул. Димитрова, 67
  • пр. Комсомольский, 102
  • ул. Чкалова, 40
  • ул. Путиловская, 20в
  • ул. Союза Республик, 11
  • пр. Ленина, 58
  • ул. Молодежная, 2
  • ул. Союза Республик, 14
  • ул. Союза Республик, 3
  • пр. Комсомольский, 75
  • пр. Комсомольский, 106
  • пер. Некрасова, 65
  • пер. Трудовой, 39
  • ул. Молодежная, 1
  • ул. Шевченко, 52а
  • ул. Союза Республик, 5
  • пр. Комсомольский, 104
  • ул. Молодежная, 5
  • ул. Путиловская, 51
  • ул. Путиловская, 53
  • пр. Сибирский, 43г
  • пр. Комсомольский, 75а
  • ул. Путиловская, 30
  • ул. Молодежная,
  • б-р. 9 Января, 29А
  • ул. Чернышевского, 30
  • пр. Комсомольский, 108а
  • пр. Комсомольский, 108
  • ул. Кирова, 43
  • пер. Некрасова, 41
  • пр. Комсомольский, 104а
  • пер. Некрасова, 43
  • ул. Песчаная, 47
  • пр. Сибирский, 37а
  • ул. Молодежная, 4
  • пер. Некрасова, 64
  • пр. Комсомольский, 126
  • ул. Молодежная, 9
  • пр. Комсомольский, 90
  • ул. Кирова, 38а
  • ул. Чкалова, 21
  • пр .Комсомольский, 84
  • ул. Чкалова, 32
  • ул. Союза Республик, 12
  • ул. Димитрова, 50
  • б-р. 9 Января, 19
  • пер. Трудовой, 9
  • ул. Чернышевского, 28
  • ул. Чкалова, 34
  • ул. Путиловская, 20г
  • ул. Молодежная, 3
  • ул. Чкалова, 30
  • пр. Комсомольский, 86
  • пр. Комсомольский, 82
  • пр. Комсомольский, 88
  • пр. Комсомольский, 110
  • пр. Комсомольский, 112
  • пр. Сибирский, 31
  • ул. Молодежная,
  • ул. Молодежная, 7
  • ул. Союза Республик, 13
  • пр. Комсомольский, 104б
  • пр. Сибирский, 41а
  • ул. Чернышевского, 31
  • ул. Молодежная,
  • пр. Комсомольский, 80в
  • пр. Комсомольский, 80а
  • ул. Путиловская, 26
  • ул. Чкалова,
  • ул. Кирова, 45а
  • пер. Некрасова, 64а
  • пер. Трудовой, 37
  • ул. Димитрова, 67А
  • ул. Кирова, 28а
  • ул. Чернышевского, 29
  • ул. Кирова, 45
  • ул. Кирова, 43 а
  • пр. Комсомольский, 102а
  • ул. Союза Республик, 1
  • ул. Коммунальная, 13в
  • ул. Песчаная, 19
  • ул. Чкалова,
  • ул. Путиловская, 20
  • пр. Комсомольский, 106а
  • ул. Димитрова, 52
  • ул. Партизанская, 40
  • пер. Трудовой, 34
  • пр. Комсомольский, 124
  • пр. Комсомольский, 118

«Дома, которые находятся в зоне работ, смогут начать запуск тепла по их завершении. Если отопления в доме не будет после возврата ресурса — обратитесь в управляющую организацию», — говорят в СГК.

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