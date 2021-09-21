107 домов Барнаула останутся без горячей воды в день начала отопительного сезона

С утра 21 сентября на сутки в Барнауле отключат горячую воду для 107 домов, предупредили в СГК. Энергетики введут в работу еще несколько объектов после плановых ремонтов и устранят повреждение.

С 10:00 21 сентября до 10:00 22 сентября горячей воды не будет в 46 многоквартирном доме, частном доме, двух детских садах, трех школах и двух медучреждениях Ленинского района.

На 21 сентября перенесли отключение горячей воды для устранения повреждения на теплосети около пр. Ленина, 61. С 9:00 до полуночи ресурса не будет в 61 многоквартирном доме, семи частных домах, детском саду, трех школах и двух медучреждениях.

21 сентября в Барнауле начинается отопительный сезон.

Список адресов , попавших под отключение С 10:00 21 сентября до 10:00 22 сентября: ул. Гущина , 177а

177а ул. Юрина , 202

202 ул. Островского , 16

16 ул. Юрина , 188б

188б ул. Юрина , 208

208 ул. Юрина , 202-б/2

202-б/2 ул. Юрина , 206а/2

206а/2 ул. Островского , 6а/2

6а/2 ул. Гущина , 167

167 ул. Островского , 12

12 ул. Юрина , 208в

208в ул. Юрина , 206к

206к ул. Юрина , 206г

206г ул. Юрина , 208в

208в ул. Коммунистическая , 9

9 ул. Юрина , 190в

190в ул. Гущина , 161а

161а ул. Юрина , 188б

188б ул. Юрина , 208б

208б ул. Юрина , 206е

206е ул. Юрина , 208е

208е ул. Юрина , 204в

204в ул. Юрина , 186/2

186/2 ул. Юрина , 206/2

206/2 ул. Островского , 4а/2

4а/2 ул. Юрина , 202а/2

202а/2 ул. Юрина , 204б/2

204б/2 ул. Юрина , 186а

186а ул. Юрина , 204а

204а ул. Юрина , 202б/1

202б/1 ул. Юрина , 202а/1

202а/1 ул. Юрина , 206а/1

206а/1 ул. Островского , 4

4 ул. Островского , 32

32 ул. Юрина , 281

281 ул. Островского , 10

10 ул. Юрина , 273

273 ул. Островского , 6а/1

6а/1 ул. Островского , 4а/1

4а/1 ул. Островского , 7

7 ул. Островского , 14а

14а ул. Гущина , 173

173 ул. Юрина , 188

188 ул. Юрина , 265

265 ул. Юрина , 204б/1

204б/1 ул. Юрина , 192

192 ул. Гущина , 173е

173е ул. Юрина , 206в

206в ул. Юрина , 271а

271а ул. Гущина , 169

169 ул. Гущина , 165

165 ул. Островского , 6

6 ул. Гущина , 163

163 ул. Островского , 8

8 ул. Юрина , 190

190 ул. Попова , 37

37 ул. Юрина , 202в

202в ул. Островского , 26а

26а ул. Юрина , 196

196 ул. Островского , 30

30 ул. Островского , 22

22 ул. Островского , 24

24 ул. Островского , 26

26 ул. Юрина , 208а

208а ул. Гущина , 171

171 ул. Юрина , 206б

206б ул. Юрина , 210

210 ул. Гущина , 173Д

173Д ул. Юрина , 188а

188а ул. Юрина , 210а

210а ул. Гущина , 161

161 ул. Юрина , 208в

208в ул. Юрина , 186/1

186/1 ул. Островского , 14 С 21 сентября с 9:00 до полуночи: пр. Сибирский , 35а

35а ул. Димитрова , 48А

48А пр. Ленина , 60

60 ул. Молодежная , 6

6 пр. Комсомольский , 80е

80е пр. Сибирский , 43А

43А ул. Чкалова , 36

36 пр. Сибирский , 41

41 пр. Комсомольский , 100

100 ул. Димитрова , 67

67 пр. Комсомольский , 102

102 ул. Чкалова , 40

40 ул. Путиловская , 20в

20в ул. Союза Республик , 11

11 пр. Ленина , 58

58 ул. Молодежная , 2

2 ул. Союза Республик , 14

14 ул. Союза Республик , 3

3 пр. Комсомольский , 75

75 пр. Комсомольский , 106

106 пер. Некрасова , 65

65 пер. Трудовой , 39

39 ул. Молодежная , 1

1 ул. Шевченко , 52а

52а ул. Союза Республик , 5

5 пр. Комсомольский , 104

104 ул. Молодежная , 5

5 ул. Путиловская , 51

51 ул. Путиловская , 53

53 пр. Сибирский , 43г

43г пр. Комсомольский , 75а

75а ул. Путиловская , 30

30 ул. Молодежная , 2а

2а б-р. 9 Января , 29А

29А ул. Чернышевского , 30

30 пр. Комсомольский , 108а

108а пр. Комсомольский , 108

108 ул. Кирова , 43

43 пер. Некрасова , 41

41 пр. Комсомольский , 104а

104а пер. Некрасова , 43

43 ул. Песчаная , 47

47 пр. Сибирский , 37а

37а ул. Молодежная , 4

4 пер. Некрасова , 64

64 пр. Комсомольский , 126

126 ул. Молодежная , 9

9 пр. Комсомольский , 90

90 ул. Кирова , 38а

38а ул. Чкалова , 21

21 пр .Комсомольский , 84

84 ул. Чкалова , 32

32 ул. Союза Республик , 12

12 ул. Димитрова , 50

50 б-р. 9 Января , 19

19 пер. Трудовой , 9

9 ул. Чернышевского , 28

28 ул. Чкалова , 34

34 ул. Путиловская , 20г

20г ул. Молодежная , 3

3 ул. Чкалова , 30

30 пр. Комсомольский , 86

86 пр. Комсомольский , 82

82 пр. Комсомольский , 88

88 пр. Комсомольский , 110

110 пр. Комсомольский , 112

112 пр. Сибирский , 31

31 ул. Молодежная , 3б

3б ул. Молодежная , 7

7 ул. Союза Республик , 13

13 пр. Комсомольский , 104б

104б пр. Сибирский , 41а

41а ул. Чернышевского , 31

31 ул. Молодежная , 4а

4а пр. Комсомольский , 80в

80в пр. Комсомольский , 80а

80а ул. Путиловская , 26

26 ул. Чкалова , 1Б

1Б ул. Кирова , 45а

45а пер. Некрасова , 64а

64а пер. Трудовой , 37

37 ул. Димитрова , 67А

67А ул. Кирова , 28а

28а ул. Чернышевского , 29

29 ул. Кирова , 45

45 ул. Кирова , 43 а

43 а пр. Комсомольский , 102а

102а ул. Союза Республик , 1

1 ул. Коммунальная , 13в

13в ул. Песчаная , 19

19 ул. Чкалова , 1А

1А ул. Путиловская , 20

20 пр. Комсомольский , 106а

106а ул. Димитрова , 52

52 ул. Партизанская , 40

40 пер. Трудовой , 34

34 пр. Комсомольский , 124

124 пр. Комсомольский , 118

«Дома, которые находятся в зоне работ, смогут начать запуск тепла по их завершении. Если отопления в доме не будет после возврата ресурса — обратитесь в управляющую организацию», — говорят в СГК.