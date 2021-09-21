107 домов Барнаула останутся без горячей воды в день начала отопительного сезона

С 10:00 21 сентября до 10:00 22 сентября горячей воды не будет в 46 многоквартирном доме, частном доме, двух детских садах, трех школах и двух медучреждениях Ленинского района.
На 21 сентября перенесли отключение горячей воды для устранения повреждения на теплосети около пр. Ленина, 61. С 9:00 до полуночи ресурса не будет в 61 многоквартирном доме, семи частных домах, детском саду, трех школах и двух медучреждениях.
21 сентября в Барнауле начинается отопительный сезон.
С 10:00 21 сентября до 10:00 22 сентября:
- ул. Гущина, 177а
- ул. Юрина, 202
- ул. Островского, 16
- ул. Юрина, 188б
- ул. Юрина, 208
- ул. Юрина, 202-б/2
- ул. Юрина, 206а/2
- ул. Островского, 6а/2
- ул. Гущина, 167
- ул. Островского, 12
- ул. Юрина, 208в
- ул. Юрина, 206к
- ул. Юрина, 206г
- ул. Юрина, 208в
- ул. Коммунистическая, 9
- ул. Юрина, 190в
- ул. Гущина, 161а
- ул. Юрина, 188б
- ул. Юрина, 208б
- ул. Юрина, 206е
- ул. Юрина, 208е
- ул. Юрина, 204в
- ул. Юрина, 186/2
- ул. Юрина, 206/2
- ул. Островского, 4а/2
- ул. Юрина, 202а/2
- ул. Юрина, 204б/2
- ул. Юрина, 186а
- ул. Юрина, 204а
- ул. Юрина, 202б/1
- ул. Юрина, 202а/1
- ул. Юрина, 206а/1
- ул. Островского, 4
- ул. Островского, 32
- ул. Юрина, 281
- ул. Островского, 10
- ул. Юрина, 273
- ул. Островского, 6а/1
- ул. Островского, 4а/1
- ул. Островского, 7
- ул. Островского, 14а
- ул. Гущина, 173
- ул. Юрина, 188
- ул. Юрина, 265
- ул. Юрина, 204б/1
- ул. Юрина, 192
- ул. Гущина, 173е
- ул. Юрина, 206в
- ул. Юрина, 271а
- ул. Гущина, 169
- ул. Гущина, 165
- ул. Островского, 6
- ул. Гущина, 163
- ул. Островского, 8
- ул. Юрина, 190
- ул. Попова, 37
- ул. Юрина, 202в
- ул. Островского, 26а
- ул. Юрина, 196
- ул. Островского, 30
- ул. Островского, 22
- ул. Островского, 24
- ул. Островского, 26
- ул. Юрина, 208а
- ул. Гущина, 171
- ул. Юрина, 206б
- ул. Юрина, 210
- ул. Гущина, 173Д
- ул. Юрина, 188а
- ул. Юрина, 210а
- ул. Гущина, 161
- ул. Юрина, 208в
- ул. Юрина, 186/1
- ул. Островского, 14
С 21 сентября с 9:00 до полуночи:
- пр. Сибирский, 35а
- ул. Димитрова, 48А
- пр. Ленина, 60
- ул. Молодежная, 6
- пр. Комсомольский, 80е
- пр. Сибирский, 43А
- ул. Чкалова, 36
- пр. Сибирский, 41
- пр. Комсомольский, 100
- ул. Димитрова, 67
- пр. Комсомольский, 102
- ул. Чкалова, 40
- ул. Путиловская, 20в
- ул. Союза Республик, 11
- пр. Ленина, 58
- ул. Молодежная, 2
- ул. Союза Республик, 14
- ул. Союза Республик, 3
- пр. Комсомольский, 75
- пр. Комсомольский, 106
- пер. Некрасова, 65
- пер. Трудовой, 39
- ул. Молодежная, 1
- ул. Шевченко, 52а
- ул. Союза Республик, 5
- пр. Комсомольский, 104
- ул. Молодежная, 5
- ул. Путиловская, 51
- ул. Путиловская, 53
- пр. Сибирский, 43г
- пр. Комсомольский, 75а
- ул. Путиловская, 30
- ул. Молодежная, 2а
- б-р. 9 Января, 29А
- ул. Чернышевского, 30
- пр. Комсомольский, 108а
- пр. Комсомольский, 108
- ул. Кирова, 43
- пер. Некрасова, 41
- пр. Комсомольский, 104а
- пер. Некрасова, 43
- ул. Песчаная, 47
- пр. Сибирский, 37а
- ул. Молодежная, 4
- пер. Некрасова, 64
- пр. Комсомольский, 126
- ул. Молодежная, 9
- пр. Комсомольский, 90
- ул. Кирова, 38а
- ул. Чкалова, 21
- пр .Комсомольский, 84
- ул. Чкалова, 32
- ул. Союза Республик, 12
- ул. Димитрова, 50
- б-р. 9 Января, 19
- пер. Трудовой, 9
- ул. Чернышевского, 28
- ул. Чкалова, 34
- ул. Путиловская, 20г
- ул. Молодежная, 3
- ул. Чкалова, 30
- пр. Комсомольский, 86
- пр. Комсомольский, 82
- пр. Комсомольский, 88
- пр. Комсомольский, 110
- пр. Комсомольский, 112
- пр. Сибирский, 31
- ул. Молодежная, 3б
- ул. Молодежная, 7
- ул. Союза Республик, 13
- пр. Комсомольский, 104б
- пр. Сибирский, 41а
- ул. Чернышевского, 31
- ул. Молодежная, 4а
- пр. Комсомольский, 80в
- пр. Комсомольский, 80а
- ул. Путиловская, 26
- ул. Чкалова, 1Б
- ул. Кирова, 45а
- пер. Некрасова, 64а
- пер. Трудовой, 37
- ул. Димитрова, 67А
- ул. Кирова, 28а
- ул. Чернышевского, 29
- ул. Кирова, 45
- ул. Кирова, 43 а
- пр. Комсомольский, 102а
- ул. Союза Республик, 1
- ул. Коммунальная, 13в
- ул. Песчаная, 19
- ул. Чкалова, 1А
- ул. Путиловская, 20
- пр. Комсомольский, 106а
- ул. Димитрова, 52
- ул. Партизанская, 40
- пер. Трудовой, 34
- пр. Комсомольский, 124
- пр. Комсомольский, 118
«Дома, которые находятся в зоне работ, смогут начать запуск тепла по их завершении. Если отопления в доме не будет после возврата ресурса — обратитесь в управляющую организацию», — говорят в СГК.