Мэр Барнаула объявил дату начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Барнауле официально начнется 21 сентября. Постановление об этом подписал глава города Вячеслав Франк, сообщается на сайте мэрии.

Теплоноситель уже запущен в магистральные сети системы, начинается заполнение труб в жилом фонде.

«Особое внимание при запуске тепла будет уделено социальным объектам — детским садам, школам, медицинским учреждениям. Их уже начали подключать к теплу по заявкам», — отметили в городском комитете по энергоресурсам и газификации.

На подачу отопления всем потребителям и отладку гидравлического режима во всем городе понадобится до двух недель, добавляют в СГК.

11 объектов уже получили тепло. Это детские сады и детская больница № 1.

Многоквартирные дома также могут подключиться к теплу досрочно. В СГК подали уже 29 таких заявок. Как это сделать — в материале altapress.ru.