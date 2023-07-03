Более 400 засоров на канализационных сетях устраняют сотрудники «Росводоканал Барнаул» ежемесячно

Автопарк барнаульского водоканала оснащен мощной каналопромывочной техникой, которая выходит на борьбу с засорами. Эти машины позволяют эффективно проводить промывку даже на трубопроводах большого диаметра. Чаще всего такие работы осуществляются на коммуникациях, отводящих стоки от многоэтажных домов. С начала года специалисты уже промыли почти 150 км сетей.
В качестве профилактики образования засоров «Росводоканал Барнаул» регулярно осуществляет промывку сетей, однако и жителям необходимо помнить и соблюдать правила пользования канализацией.
В систему водоотведения запрещено сбрасывать строительный мусор, ткань, песок, цемент, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы, — напомнил директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.
Обратиться в «Росводоканал Барнаул», если вы столкнулись с засором или другой проблемой на сетях водоснабжения или водоотведения, можно по круглосуточному номеру кол-центра 500-101.