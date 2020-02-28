Больше камер и объективов. Названы самые популярные у жителей Алтайского края смартфоны

В число самых продаваемых в Алтайском крае по итогам 2019 года вошли три бюджетных смартфона стоимостью 6−8 тыс. рублей и только один — с ценой около 20 тыс. рублей. Данные о продажах altapress.ru предоставили сотовые операторы.

Недорогие смартфоны Samsung Galaxy A10 и Honor 7A вошли в число самых продаваемых в Алтайском крае по итогам 2019 года в брендированной рознице МТС и «Билайн». У последнего спросом пользовался также «бюджетник» Honor 8А.

Из моделей среднего ценового сегмента у обоих операторов лидером продаж стал Samsung Galaxy A50. Его наиболее часто покупали и в России в целом.

В МТС рассказали, что средняя цена смартфона в Алтайском крае за год выросла на 1 тыс. рублей и составила 16,6 тыс. рублей. Жители региона стали чаще выбирать устройства среднего и высокого ценового сегмента, которые лучше фотографируют, быстрее работают и обеспечивают более комфортный опыт использования.

Тренд года — увеличение количества камер. За прошедший год число гаджетов с тремя и более объективами, купленных жителями края, выросло более чем в 12 раз по отношению к 2018 году.

Более 85% жителей края в 2019 году выбрали гаджеты с памятью 32 ГБ и 64 ГБ. Такие девайсы заняли соответственно 34% и 24% рынка в натуральном выражении.