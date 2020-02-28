Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 февраля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Больше камер и объективов. Названы самые популярные у жителей Алтайского края смартфоны

В число самых продаваемых в Алтайском крае по итогам 2019 года вошли три бюджетных смартфона стоимостью 6−8 тыс. рублей и только один — с ценой около 20 тыс. рублей. Данные о продажах altapress.ru предоставили сотовые операторы.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Недорогие смартфоны Samsung Galaxy A10 и Honor 7A вошли в число самых продаваемых в Алтайском крае по итогам 2019 года в брендированной рознице МТС и «Билайн». У последнего спросом пользовался также «бюджетник» Honor 8А.

Из моделей среднего ценового сегмента у обоих операторов лидером продаж стал Samsung Galaxy A50. Его наиболее часто покупали и в России в целом.

В МТС рассказали, что средняя цена смартфона в Алтайском крае за год выросла на 1 тыс. рублей и составила 16,6 тыс. рублей. Жители региона стали чаще выбирать устройства среднего и высокого ценового сегмента, которые лучше фотографируют, быстрее работают и обеспечивают более комфортный опыт использования.

Тренд года — увеличение количества камер. За прошедший год число гаджетов с тремя и более объективами, купленных жителями края, выросло более чем в 12 раз по отношению к 2018 году.

Более 85% жителей края в 2019 году выбрали гаджеты с памятью 32 ГБ и 64 ГБ. Такие девайсы заняли соответственно 34% и 24% рынка в натуральном выражении.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость