Большой лифтбек JAC J7 как замена Skoda Octavia

После ухода из России западных брендов, китайские компании стремительно заполняют все ниши автомобильного рынка. Сначала упор был сделан на более популярный сегмент кроссоверов и внедорожников, но модельные ряды официальных дилеров становятся полноценными и пополняются легковыми моделями.

В автоцентре ТИСС АВТО у официального дилера JAC на Алтае представлен весь модельный ряд бренда, в том числе большой лифтбек JAC J7, который по габаритам и типу кузова можно сравнить со Skoda Octavia (Шкода Октавиа). Модель отличается просторным салоном и объемным багажником 540 литров при сложенных сидениях и 1650 литров при разложенных. А благодаря типу кузова лифтбек в автомобиль можно загрузить габаритные грузы.

Дизайн лифтбека JAC J7 разрабатывали в итальянском центре стиля JAC под руководством Даниэля Гальоне, который ранее создавал дизайн моделей Alfa Romeo (Альфа Ромео), Lancia (Лансиа) и Maserati (Мазерати). В результате, например, дизайн решетки радиатора J7 очевидно стилизован под Maserati, но для недорогого автомобиля это скорее плюс.

Большой лифтбек JAC J7. Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО. Большой лифтбек JAC J7. Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО. Большой лифтбек JAC J7. Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО. Большой лифтбек JAC J7. Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО.

Коэффициент аэродинамического сопротивления является одним из лучших показателей в классе, благодаря тщательно продуманной форме с ниспадающей задней частью крыши

Интерьер JAC J7 выглядит безусловно современно и технологично. Главный акцент — вертикальный сенсорный дисплей размером 10,4 дюйма, с которого можно управлять всеми функциями, включая климатическую систему. Вместо классической аналоговой приборки цифровая панель с возможностью выбора из трех вариантов оформления. Предусмотрена окружающая подсветка на передней панели и дверях из 64 цветов, с вариантами настройки. Причем подсветку можно превратить практически в цветомузыку — она может меняться в такт музыке!

Большой лифтбек JAC J7. Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО. Большой лифтбек JAC J7. Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО. Большой лифтбек JAC J7. Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО.

В базе лифтбек оснащается светодиодными головными фарами и дневными ходовыми огнями, наружными зеркалами с электроприводом и обогревом, USB-разъемами для передних и задних пассажиров, Bluetooth-модулем для подключения мобильного телефона. Спинки заднего сидения складываются в пропорции 40/60 и имеют возможность регулировки наклона. Из систем безопасности — подушки водителя и переднего пассажира, системы ABS, EBD, ESC, системой помощи при экстренном торможении, ассистентом трогания на подъеме, системой Auto Hold (Авто Холд), задними датчикам парковки. Всего предлагается две комплектации — Comfort (Комфорт) и Luxury (Лакшери).

В комплектации Comfort кожаная обивка салона, камера заднего вида, четыре датчика парковки, круиз-контроль и люк с электроприводом. В топовой комплектации Luxury есть функция автоматического включения фар и стеклоочистителя, складываемые при запирании автомобиля наружные зеркала, отделанный кожей руль, климат-контроль, воздуховоды для задних пассажиров, боковые подушки безопасности и аудиосистема с 6 динамиками.

Под капотом JAC J7 бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мотором мощностью 136 л.с., который несколько раз входил в топ-10 лучших двигателей года в Китае. Агрегатируется он шестиступенчатой механической коробкой либо вариатором. Подвеска полностью независимая, впереди по схеме МакФерсон, сзади — на поперечных рычагах. В рулевом управлении используется электроусилитель, тормоза всех колес дисковые. Стояночный тормоз — с электрическим управлением. Минимальная стоимость лифтбека — 1 850 000 руб. На все автомобили бренда JAC распространяется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега.

Весь модельный ряд JAC, в том числе JAC J7, представлен на Алтае у официального дилера в Автоцентре ТИСС АВТО. Кстати, новый модель доступна в тест-драйве, и вы лично можете оценить автомобиль в реальных дорожных условиях. Все подробности по ценам, акциям, трейд-ин и скидкам уточняйте в Автоцентре ТИСС АВТО.

Тел: +7 (3852) 44-11-11

г. Барнаул, ул. Малахова, 94а

Официальный дилер JAC

Автоцентр ТИСС АВТО

Сайт https://tissauto-brn.ru/jac/j7

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