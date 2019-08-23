«Бомбические соусы»: что потеряют покупатели Барнаула с уходом «Ашана»

Барнаульцы рассказали altapress.ru и в комментариях в соцсетях, что особенного было в «Ашане».
1. Продукты, которых больше нигде нет
Постоянная покупательница Наталья говорит, что именно в «Ашане» — самый широкий выбор разнообразных соусов и приправ, которых нет ни в одном другом магазине Барнаула. Здесь их — стеллажи. «Бомбические соусы — именно в „Ашане“», — сожалеет о будущей утрате Наталья.
Барнаулец Владислав отметил, что в этом магазине — самый широкий выбор круп. По его словам, речь идет не только о разных производителях, но и о видах круп: от традиционной гречки до менее распространенных булгура и чечевицы.
Алина Цахер,
покупательница:
Нееет! Там так много нужных редких продуктов. Например цельнозерновые макароны я только там беру, диабетический отдел хороший, органические хлопья, виды масла… В «Ленте» таких продуктов никогда не было.
Анна Корвель написала, что ей нравились пончики и булочки с чесноком, а также попкорн в зернах на развес, но «если попадешь, что он есть».
По мнению жительницы Барнаула Натальи Логиновой, в «Ашане» есть продукты, которых нет ни в «Ленте», ни в «Марии-Ра»: «Для меня это стал жизненно важный магазин. Из-за некоторых продуктов, которых нет в других магазинах. Крупы, например, без глютена».
2. Качественная и недорогая продукция под собственной торговой маркой
Читатели назвали в основном сладости, преимущественно шоколад «с птичкой», и непродуктовые линейки: салфетки, ватные диски и т. д.
3. Книжный отдел
Несколько человек рассказали, что недорогие книги и их богатый выбор — главное, за что они ценили «Ашан». Некоторые томики можно было купить чуть ли не в два раза дешевле, чем в остальных торговых точках города.
Алина Титова
жительница Барнаула:
А где теперь покупать книги? Такого ассортимента и цен в Барнауле нет нигде.
4. Возможность взять все на разновес
Скажем, экоактивистка Екатерина Тертишникова, которая старается минимизировать количество бытовых отходов, ранее рассказывала altapress.ru, что любит ходить именно в «Ашан».
Екатерина Тертишникова,
экоактивистка:
Оттуда можно вернуться совсем без упаковки, там продают на развес почти все, даже чай.
5. Кассы самообслуживания
Отношение к ним среди барнаульцев спорное. Одним привычен традиционный расчет на обычной кассе. Но есть и те, кто оценил систему оплаты в «Ашане».
«Мне чисто субъективно их система оплаты нравится: получаешь на кассе только чек, а потом сам оплачиваешь в автоматах», — говорит жительница Барнаула Наталья. «Про удобство электронных касс и говорить нечего», — добавил другой комментатор.
6. Возможность добраться на специальном автобусе
Барнаулец Евгений Косса написал на своей странице в Facebook, что расценивает предстоящее закрытие как личную трагедию.
Евгений Косса,
покупатель:
Больно мне понравились «ашановозы». Удобно, бесплатно и быстро. А на обратном пути я всегда поддерживал «Ашан» покупкой минералки или пачки чая.
7. Широкие, незаставленные проходы
Александр Барков в соцсети написал, что просторные ряды позволяли спокойно выбирать товар, «не толпясь и не толкаясь».
Многие отметили низкие цены на отдельные группы товаров, например, на алкоголь.
Однако есть немало и тех, кто считает, что «не велика потеря»: ассортимент вроде широкий, а взять нечего, рассчитываться неудобно, выкладка товаров некомфортная и т. д.