«Бомбические соусы»: что потеряют покупатели Барнаула с уходом «Ашана»

Барнаульские магазины « Ашан », которые, по данным altapress.ru, закроются в октябре и в Galaxy, и в ТЦ «Волна», не смогли вытеснить с рынка конкурентов и стать самыми популярными в городе. Однако их покупатели страдают, что вместе с «Ашанами» уйдут и возможности, которые не дают другие сети.

Барнаульцы рассказали altapress.ru и в комментариях в соцсетях, что особенного было в «Ашане».

1. Продукты , которых больше нигде нет

Постоянная покупательница Наталья говорит, что именно в «Ашане» — самый широкий выбор разнообразных соусов и приправ, которых нет ни в одном другом магазине Барнаула. Здесь их — стеллажи. «Бомбические соусы — именно в „Ашане“», — сожалеет о будущей утрате Наталья.

Барнаулец Владислав отметил, что в этом магазине — самый широкий выбор круп. По его словам, речь идет не только о разных производителях, но и о видах круп: от традиционной гречки до менее распространенных булгура и чечевицы.

Алина Цахер,

покупательница:

Нееет! Там так много нужных редких продуктов. Например цельнозерновые макароны я только там беру, диабетический отдел хороший, органические хлопья, виды масла… В «Ленте» таких продуктов никогда не было.

Анна Корвель написала, что ей нравились пончики и булочки с чесноком, а также попкорн в зернах на развес, но «если попадешь, что он есть».

По мнению жительницы Барнаула Натальи Логиновой, в «Ашане» есть продукты, которых нет ни в «Ленте», ни в «Марии-Ра»: «Для меня это стал жизненно важный магазин. Из-за некоторых продуктов, которых нет в других магазинах. Крупы, например, без глютена».

Второй барнаульский «Ашан» открылся в «Галактике». Олег Богданов , altapress.ru

2. Качественная и недорогая продукция под собственной торговой маркой

Читатели назвали в основном сладости, преимущественно шоколад «с птичкой», и непродуктовые линейки: салфетки, ватные диски и т. д.

3. Книжный отдел

Несколько человек рассказали, что недорогие книги и их богатый выбор — главное, за что они ценили «Ашан». Некоторые томики можно было купить чуть ли не в два раза дешевле, чем в остальных торговых точках города.

Алина Титова

жительница Барнаула:

А где теперь покупать книги? Такого ассортимента и цен в Барнауле нет нигде.

Второй барнаульский «Ашан» открылся в «Галактике». Олег Богданов , altapress.ru

4. Возможность взять все на разновес

Скажем, экоактивистка Екатерина Тертишникова, которая старается минимизировать количество бытовых отходов, ранее рассказывала altapress.ru, что любит ходить именно в «Ашан».

Екатерина Тертишникова,

экоактивистка:

Оттуда можно вернуться совсем без упаковки, там продают на развес почти все, даже чай.

Второй барнаульский «Ашан» открылся в «Галактике». Олег Богданов , altapress.ru

5. Кассы самообслуживания

Отношение к ним среди барнаульцев спорное. Одним привычен традиционный расчет на обычной кассе. Но есть и те, кто оценил систему оплаты в «Ашане».

«Мне чисто субъективно их система оплаты нравится: получаешь на кассе только чек, а потом сам оплачиваешь в автоматах», — говорит жительница Барнаула Наталья. «Про удобство электронных касс и говорить нечего», — добавил другой комментатор.

6. Возможность добраться на специальном автобусе

Барнаулец Евгений Косса написал на своей странице в Facebook, что расценивает предстоящее закрытие как личную трагедию.

Евгений Косса,

покупатель:

Больно мне понравились «ашановозы». Удобно, бесплатно и быстро. А на обратном пути я всегда поддерживал «Ашан» покупкой минералки или пачки чая.

Атрибутика к 9 мая в «Ашане». altapress.ru

7. Широкие , незаставленные проходы

Александр Барков в соцсети написал, что просторные ряды позволяли спокойно выбирать товар, «не толпясь и не толкаясь».

Многие отметили низкие цены на отдельные группы товаров, например, на алкоголь.

Однако есть немало и тех, кто считает, что «не велика потеря»: ассортимент вроде широкий, а взять нечего, рассчитываться неудобно, выкладка товаров некомфортная и т. д.