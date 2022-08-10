10 августа
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Бренд одежды «Армия России» откроет магазин в Барнауле

Магазин одежды и сувениров военной тематики «Армия России» появится в Барнауле. Еще одна ближайшая торговая точка бренда находится в Новосибирске.

"Армия России".
"Армия России".
altapress.ru.

Новый магазин откроют на ул. Мало-Тобольская, 32. Когда он заработает, пока не известно.

Бренд «Армия России» известен минималистичными футболками и толстовками с «армейскими» надписями. Например: «Честь имею», «Миру быть», «Гордость страны».

&quot;Армия России&quot;.
«Армия России».
altapress.ru.
&quot;Армия России&quot;.
«Армия России».
altapress.ru.

Кроме того, многие вещи сшиты с элементами военной формы: погонами, нашивками и ремнями. Также есть отдельные элементы армейской атрибутики: береты, берцы, рюкзаки и металлические значки.

&quot;Армия России&quot;.
«Армия России».
Официальный сайт магазина «Армия России».
&quot;Армия России&quot;.
«Армия России».
Официальный сайт магазина «Армия России».
&quot;Армия России&quot;.
«Армия России».
Официальный сайт магазина «Армия России».
&quot;Армия России&quot;.
«Армия России».
Официальный сайт магазина «Армия России».

Цены в «Армии России» варьируются. В среднем футболка обойдется в 1,3 тыс. рублей, толстовка — в 3,5 тыс., а значки, бутылочки и флаги — в 990 рублей.

Самая дорогая вещь в магазине — мужская кожаная куртка за 57 тыс. рублей.

&quot;Армия России&quot;.
«Армия России».
altapress.ru.

Ранее стало известно о том, что многие турецкие бренды хотят открыть магазины в России.

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