Бренд одежды «Армия России» откроет магазин в Барнауле

Новый магазин откроют на ул. Мало-Тобольская, 32. Когда он заработает, пока не известно.
Бренд «Армия России» известен минималистичными футболками и толстовками с «армейскими» надписями. Например: «Честь имею», «Миру быть», «Гордость страны».
Кроме того, многие вещи сшиты с элементами военной формы: погонами, нашивками и ремнями. Также есть отдельные элементы армейской атрибутики: береты, берцы, рюкзаки и металлические значки.
Цены в «Армии России» варьируются. В среднем футболка обойдется в 1,3 тыс. рублей, толстовка — в 3,5 тыс., а значки, бутылочки и флаги — в 990 рублей.
Самая дорогая вещь в магазине — мужская кожаная куртка за 57 тыс. рублей.
Ранее стало известно о том, что многие турецкие бренды хотят открыть магазины в России.