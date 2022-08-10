Бренд одежды «Армия России» откроет магазин в Барнауле

Магазин одежды и сувениров военной тематики «Армия России» появится в Барнауле. Еще одна ближайшая торговая точка бренда находится в Новосибирске.

Новый магазин откроют на ул. Мало-Тобольская, 32. Когда он заработает, пока не известно.

Бренд «Армия России» известен минималистичными футболками и толстовками с «армейскими» надписями. Например: «Честь имею», «Миру быть», «Гордость страны».

«Армия России». altapress.ru. «Армия России». altapress.ru.

Кроме того, многие вещи сшиты с элементами военной формы: погонами, нашивками и ремнями. Также есть отдельные элементы армейской атрибутики: береты, берцы, рюкзаки и металлические значки.

«Армия России». Официальный сайт магазина «Армия России». «Армия России». Официальный сайт магазина «Армия России». «Армия России». Официальный сайт магазина «Армия России». «Армия России». Официальный сайт магазина «Армия России».

Цены в «Армии России» варьируются. В среднем футболка обойдется в 1,3 тыс. рублей, толстовка — в 3,5 тыс., а значки, бутылочки и флаги — в 990 рублей.

Самая дорогая вещь в магазине — мужская кожаная куртка за 57 тыс. рублей.

«Армия России». altapress.ru.

Ранее стало известно о том, что многие турецкие бренды хотят открыть магазины в России.