Брендовая обувь: стоит ли платить больше?

Многие люди предпочитают не покупать дорогую обувь. Одни полагают, что в каждом новом сезоне мода вносит свои коррективы в толщину подошвы, форму носа и каблука, другие сомневаются в качестве дорогой обуви, поэтому тоже отдают предпочтение более дешевым моделям. Есть и другое мнение, основанное на выражении о скупом человеке, который, как известно, платит двойную цену: хорошая и качественная обувь изготовлена фирменным производителем из высококлассных и качественных материалов, поэтому стоит дорого!

Кто прав? И какой обуви все же лучше отдать предпочтение: дорогой брендовой обуви или доступной по цене, но не гарантирующей высокого качества? Попробуем развенчать мифы и разобраться, действительно ли цена пары обуви напрямую указывает на уровень ее качества.

Что почем?

До сих пор не изжил себя миф о том, что чем дороже обувь, тем она лучше. Тем не менее, цена не всегда гарантирует, что перед вами отличное качество. Очень часто покупатели платят не за материалы, которые были использованы при изготовлении вещи, а за бренд. То есть, не факт, что фирменные лабутеновские туфли прослужат дольше обычной пары. Зато лабутеновская пара своей отличительной красной подошвой поведает всем окружающим, что стоила она немало… Получается, что в этом случае покупатель платит за эту самую подошву.

И еще: ни для кого не секрет, что сотрудникам фирмы-производителя в фирменных магазинах торговой марки предоставляется скидка на приобретение одежды и обуви, и составляет она порядка 50%. Стало быть, дорогие фирменные вещи на самом деле стоят в два раза дешевле… Так стоит ли переплачивать за лейбу?

Эта вещь из…

Германии, Франции, Италии, Америки… Мы привыкли считать, что если вещь изготовлена за пределами нашей страны, то значит, она по качеству превосходит своих соотечественников. То ли из нашего подсознания никак не выветрятся совковые убеждения, то ли мы и правда не умеем ценить то, что у нас под боком, но факт остается фактом: заграничные вещи пользуются большим спросом. При этом и стоят они гораздо дороже, но не потому, что они лучше, а потому что реализатор включает в стоимость вещи затраты на доставку продукции «из-за бугра».

Если пара обуви сшита из натуральной и качественной кожи, то не имеет особого значения, где росло несчастное животное в нашей стране или за границей. Также не важно, кто приклеивал подошву к ботиночкам украинский специалист или итальянский… Хотя, если учитывать климат страны-производителя и, соответственно, распространителя, то его разность может негативно сказаться на добротности сапожек (туфелек, ботиночек и. т. д). Дело не в качестве вещи, а в том, что она при изготовлении рассчитывалась для носки в определенных климатических условиях, и другой климат может прийтись «не по душе» заграничной паре обуви.

К тому же, нередко при доставке товара из другой страны вещь теряет и товарный вид, и носкость. Если в стране-производителе преобладает влажный климат, то обувь быстро портится происходит отслаивание подошвы, разрыв материала, появляется плесень. Не проще ли отдать предпочтение «родным» сапожкам, заботливо сшитым соотечественниками?

Стоимость рекламы

Она тоже входит в стоимость за пару. Слушатели лекции о поведении потребителя знают, что стоимость товара почти на 70% состоит из стоимости рекламы на этот самый товар. В свою очередь, товар это визитная карточка производителя. Получается замкнутый круг: повышая свою конкурентоспособность, производитель тратит средства на рекламу товара, из-за чего у товара возрастает цена. А платит за это покупатель…

Но с другой стороны, если есть возможность побаловать ножки фирменной обувью, почему бы этого не сделать? В конце концов, появится еще одно мнение на тот счет, оправдывает ли дорогая обувь оказанное ей доверие…