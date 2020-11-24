Брыньк по струнам. Как музыкальные магазины в Барнауле возвращают свой бизнес из минора в мажор

Одни барнаульские магазины музыкальной техники пандемия оставила без прибыли, другие — без ассортимента. Стоит ли работать в музбизнесе ради денег, откуда в Барнаул приезжают укулеле и какой инструмент сделает предпринимателя успешным, разбирался altapress.ru.

Краткое содержание

По данным 2GIS, продажей музыкальных инструментов в Барнауле занимаются 15 магазинов. В их числе федеральные «Музторг» и «Музыкальная планета», филиал новосибирской сети Music Land и наши местные.

Музыкальные магазины в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Удержаться на плаву

Коронавирус ударил по старожилам музыкального бизнеса и молодым магазинам с разной силой.

Владелец местного Muzmag 22 Александр Грибуцкий разводит руками: в апреле из-за ограничений оба салона сети проработали не больше 10 дней. Прибыль от розничной торговли, по словам предпринимателя, упала до минимума. Виной тому и снизившаяся покупательская способность. Бизнес спасло контрактное сотрудничество. Muzmag 22 поставляет оборудование для музыкальных школ, музколледжа и института культуры, а также «озвучивает» спортивные арены и конференц-залы.

Александр Грибуцкий. «Muzmag 22». Дмитрий Лямзин.

Справка Сеть музыкальных магазинов Muzmag 22 открылась в Барнауле в 2016 году.

Небольшой гитарный магазинчик «Дуэт», спрятавшийся в офисном здании на пр. Социалистическом, тоже не закрывался. Директор Юрий Елисеев приезжал по звонку и давал клиентам подержать инструменты в руках. «Люди заходили в помещение по одному и обязательно надевали маски», — объясняет мужчина.

Музыкальные магазины в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Магазин закрыт — продажи идут

А вот Music Land в «Книжном мире» не работал «вживую» вплоть до послабления ограничений. Торговля на несколько месяцев полностью перешла в онлайн.

Сергей Кацалап,

директор филиала сети Music Land:

— Весной клиенты особенно хорошо покупали через интернет-магазин. Неплохие продажи были в Новосибирске, в Барнауле — чуть похуже. Из-за того что многие заводы и поставщики приостанавливали деятельность, были проблемы с ассортиментом.

Музыкальные инструменты. Дмитрий Лямзин

Справка Сеть Music Land основана в 1994 году. Ее филиалы есть в Новосибирске, Барнауле и Кемерове.

Число онлайн-продаж продолжает расти и сейчас. Но Сергей Кацалап считает, что за инструментами лучше приходить в магазин: «Их важно трогать и слушать. К тому же, если покупатель пока не разбирается в музыке, продавец ответит ему на вопросы и поможет найти подходящий. В интернете проще покупать более опытным людям».

Пианино. Дмитрий Лямзин.

Музыканта со стажем мы отыскали среди клиентов интернет-магазина сети «Музторг». Барнаулец Дмитрий Аргунов, который играет на инструментах больше 20 лет и пишет музыку для аудиостоков, говорит, что с покупками на сайтах уже не прогадывает.

Барнаульский музыкант Дмитрий Аргунов. vk.com/he_cat

Дмитрий Аргунов,

музыкант:

— Я часто смотрю обзоры топовых музыкантов, разглядываю инструменты и читаю отзывы. Затем присматриваю что-нибудь и оцениваю, стоит ли товар своих денег. Для меня в интернете все понятно, да и видео искажают звучание не сильно. Тем не менее перед оплатой синтезаторы всегда слушаю.

Музыкальные инструменты. Дмитрий Лямзин

Это не еда

Александр Грибуцкий, чтобы сохранить хотя бы часть прибыли, сделал доставку при покупке от 500 рублей бесплатной. Так, курьер магазина отвозил струны в поселок Южный и не брал за это дополнительную плату.

«Muzmag 22». Дмитрий Лямзин.

В обычное время продажа инструментов и реализация аксессуаров приносят примерно одинаковую прибыль. Правда, спикеры признаются, что денег лопатой все равно не гребут: «Это же не продуктовые магазины».

Ходовой товар

Среди самых покупаемых в коронавирусное время инструментов — укулеле, или гавайская гитара.

Укулеле. Дмитрий Лямзин.

Андрей Скляров, 10 лет проработавший в «Музторге», говорит: «В 2013 году салоны получали прибыль от торговли гитарами и аксессуарами к ним. Конечно, тогда продавали и укулеле — примерно одну в месяц. Сейчас удается реализовывать одну в неделю».

Мини-гитары разноцветные. Можно встретить на прилавках пластиковые, деревянные, светлые, темные, с рисунком и без него. Покупатели часто берут недорогие сопрано-укулеле. Инструменты компактные — около 53 см в длину.

Музыкальные магазины в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Александр Грибуцкий,

владелец магазина Muzmag 22:

— Начинающим не стоит уделять излишнее внимание дорогим инструментам, требующим особого ухода и капризным к перепадам влажности. Начать знакомство можно с недорогих моделей сопрано с декой из ламината.

Укулеле. Дмитрий Лямзин.

Ориентировочные цены на гавайские гитары: сопрано — от 2,5 тыс. руб.; концерт — от 5,3 тыс. руб.; тенор — от 3,2 тыс. руб.; баритон — от 5,8 тыс. руб.

Из разных стран

Плохой товар на прилавок не попадет даже в кризис, утверждают руководители.

Сергей Кацалап , директор филиала сети Music Land:

— Большое количество инструментов производят в Китае и Индонезии. Мы выбираем наиболее хорошие и торгуем ими.

«Music Land». Предоставлено altapress.ru. Гитары. Дмитрий Лямзин.

Добротные гитары стоимостью до 8 тыс. руб., сделанные в Китае, продаются и в «Дуэте». Юрий Елисеев уверяет, что качество инструментов не зависит от страны-производителя. Продавая, он всегда проверяет каждый экземпляр: «Гитара ни в коем случае не должна „ладить“. От брака надо избавляться: либо чинить инструмент, либо возвращать поставщику».

В Muzmag 22 много гитар из России. Александр Грибуцкий отмечает: «Мы вообще большое внимание уделяем российским производителям гитар и чехлов».

Гитары. Дмитрий Лямзин.

Гитары, как и пианино, покупают и профессиональные музыканты, и новички. За инструментами для обучения в музыкальной школе приходят родители с детьми. Продажи в магазинах в центре города и спальных районах по количеству не особо отличаются.

Чехлы для музыкальных инструментов. «Muzmag 22». Дмитрий Лямзин.

Ориентировочные цены на гитары: акустические — от 2,1 тыс. руб.; электро — от 7,7 тыс. руб.

Комиссионка: «выкупаем , меняемся , принимаем»

Рок-шоп Underground, оформленный в брутальном стиле подземелья, можно охарактеризовать модным словом «ламповый». Здесь в атмосферном полумраке проводят поэтические вечера, торгуют одеждой и аксессуарами для рокеров и байкеров, новой музыкальной техникой, комиссионными гитарами.

С продажи «комиссионки» магазин берет 10% от назначенной стоимости.

Часто в Underground приносят гитары Yamaha, Ibanez, Morris, Fernandes, Tomson и других марок. В наличии бывают как акустические, так и электрогитары.

Комиссионная гитара. «Muzmag 22». Дмитрий Лямзин.

Справка Underground появился в Барнауле в 2009 году. С рук инструменты принимает и Muzmag 22. Но значительно реже и без обмена с доплатой.

Что еще продают

В Muzmag 22 продаются интерьерные и цифровые пианино, баяны. Самый дорогой инструмент стоит 603,6 тыс. руб. Это аккордеон Bugari Seniorfisa.

Аккордеон «Bugari Seniorfisa». Дмитрий Лямзин.

Александр Грибуцкий рассказывает, что его сеть — официальный дилер Yamaha. Недавно в салоне появилось фортепиано Yamaha CLP-735 с контролем тембров — первое в Алтайском крае.

Фортепиано «Yamaha CLP-735». vk.com/id37679009 Флейта «Yamaha». Дмитрий Лямзин.

Также на прилавках Muzmag 22 есть джембе (небольшие барабаны, сверху обтянутые кожей), балалайки, глюкофоны, перкуссии и варганы.

Александр Грибуцкий утверждает: «Перкуссии покупают значительно реже, их используют для этнических и народных коллективов, зон релаксации и детского музыкального творчества».

Глюкофон. Дмитрий Лямзин. Джембе. Дмитрий Лямзин.

Ориентировочные цены на этнические инструменты , глюкофоны и перкуссии: перкуссии — от 130 руб.; варганы — от 450 руб.; мини-джембе — от 1,3 тыс. руб.; балалайки — от 5,4 тыс. руб.; глюкофоны — от 6,9 тыс. руб.

Как айсберг в океане

Рассказав про гитары и пианино, Александр Грибуцкий завел разговор о дыме. Мужчина делится: соседнее помещение, где теперь торгуют кальянами, он планировал арендовать под музыкальный шоурум и площадку для мастер-классов.

«Muzmag 22». Дмитрий Лямзин.

Идею воплотить не удалось, поэтому подиум с композицией из барабанов, синтезатора и концертных установок пришлось соорудить прямо в торговом зале. В углу импровизированной сцены стоит генератор живого дыма. Александр восторженно показывает на него рукой: «Эффект как в „Ну, погоди!“. Помните: „А ты тако-ой холо-одный…“»

«Muzmag 22». Дмитрий Лямзин.

Muzmag 22 торгует не только «туман-машинами». Есть генераторы мыльных пузырей. Их продает и Music Land. «Музторг» кроме этих аппаратов волшебства реализует и конфетти-пушки.

Ориентировочные цены на генераторы эффектов: дымовые машины — от 4,9 тыс. руб.; генераторы мыльных пузырей — от 4,3 тыс. руб.; конфетти-пушки — от 32,4 тыс. руб.

Возврат

Обычно без споров. Изредка покупатели приносят назад купленные в магазине расходники. Например, струны. Их Александр Грибуцкий обменивает с пониманием и даже помогает натянуть на гитару.

Музыкальные магазины в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Конкуренция

Как в Штатах. «Музторг» и барнаульский «Орион-сервис», торгующий инструментами и дающий музыкальное оборудование в аренду, расположены в одном здании. Андрей Скляров убежден: так и должно быть.

Музыкальные магазины в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Андрей Скляров,

музыкант:

— В США есть целые улицы музыкальных магазинов. Ассортимент у всех пересекается. Предприниматели стараются продавать больше, делая покупателям предложения выгоднее, чем у соседей. Так работает конкуренция, и это хорошо.

Плюс для бизнеса

Директор «Дуэта» Юрий Елисеев считает, что бизнес держит не конкуренция, а молва. Чтобы музыкальный магазин приобрел славу, уверен он, нужно быть честным с покупателями.

Музыкальные инструменты. Дмитрий Лямзин

Юрий Елисеев,

директор музыкального магазина «Дуэт»:

— Прежде чем продать гитару, надо проверить, в отличном ли она состоянии. Необходимо, чтобы инструмент был настроен, чтобы держались колки и были целыми струны. Я никогда не позволю продать у себя бракованный товар. Такой подход — профессиональный. Люди, а это иногда бабушки и дедушки, приходят с последними деньгами, зажимают их в кулаке. Не продам я им плохой инструмент! Мне приятно, что люди благодарны за честность, и с их легкой руки у меня появляются новые клиенты.

Музыкальные магазины в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

О чем еще рассказали спикеры

— Как возникла идея открыть музыкальный магазин?

Александр Грибуцкий , владелец магазина Muzmag 22:

— Я 15 лет проработал по найму. Внезапно понял, что хочу чего-нибудь другого, и даже попробовал себя в журналистике. Целый месяц был стажером на радио, параллельно трудился световиком в театре. Потом решил открыть собственный музыкальный магазин. Это ведь бизнес для души!

— Дорого ли обходится открытие музыкального магазина?

Сергей Кацалап , директор филиала сети Music Land:

— Без крупного стартового капитала не обойтись. Закупка товара — одно, но ведь еще приходится арендовать и оборудовать помещение.

Музыкальные магазины в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

— Может ли человек без музыкального образования работать продавцом?

Андрей Скляров , музыкант:

— Знаю, что «Музторг» берет на работу студентов, умеющих играть минимум на одном инструменте и немного обращаться с музыкальным оборудованием. Периодически сотрудники повышают квалификацию.

Музыкальные инструменты. Дмитрий Лямзин

Юрий Елисеев , директор гитарного магазина «Дуэт»:

— Человек, который работает в музыкальном магазине, должен играть на инструментах и уметь слышать их. Этому реально научиться. И не обязательно быть виртуозом.

Сергей Кацалап , директор филиала сети Music Land:

— Лучше нанимать музыкантов. Так надежнее.

Музыкальные магазины в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

— Каким был один из самых интересных заказов?

Александр Грибуцкий , владелец магазина Muzmag 22:

— Недавно в барнаульском торговом центре мы запустили фоновое озвучивание ресторана с использованием технологии линейного массива. Эта технология используется в концертной практике в системах с высоким требованием к качеству и обеспечивает детальный, направленный, разборчивый и комфортный звук.