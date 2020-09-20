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Началось! Как Барнаул сотрясли звуки первого посткарантинного рок-фестиваля

Полгода в Барнауле из-за коронавируса не было полноценных концертов. Все переносилось, отменялось, музыкантам оставалось либо устраивать шоу в онлайне, либо организовывать подпольные выступления «для своих». Но теперь привычная жизнь возвращается. Первый постковидный рок-фестиваль «НАЧАЛОСЬ!», как его назвали организаторы, прошел 17 сентября в ирландском пабе Hairy Lemon.

В Барнауле прошел антиковидный рок-фестиваль.
В Барнауле прошел антиковидный рок-фестиваль.
Антон Дегтярёв, ИД "Алтапресс"

В интерьере зала можно было увидеть все атрибуты ирландского стиля: футбольная форма, аутентичные ирландские газеты в аккуратных рамках, британские номера на стенах и прочий ирландский колорит. В общем, в зале царила атмосфера, с которой рок-музыка в принципе сочетается.

Играли в этот вечер четыре группы: «Волны», «TMB», «ЧеПэ» и «АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ». Солист последней, Александр Храмцов, ещё и занимался организацией фестиваля.

«Все музыканты ждали, когда закончится самоизоляция и начнутся хоть какие-то мероприятия, — говорит он. — Всем наскучило сидеть дома, хотелось действий. И как только появилась возможность организовать фестиваль, мы это сделали».

По словам Храмцова, «НАЧАЛОСЬ!» — это первый полноценный посткарантинный фестиваль Барнаула. Однако рок-артисты начали выступать на местной сцене еще в самом начале сентября.

«Сейчас начали проводиться какие-то мероприятия, — пояснил солист „АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ“. — До нас, 5 сентября, проводился open-air на „Водном мире“, а вот именно фестиваль в помещении мы первые сделали».

Трудностей с подготовкой, признаются организаторы, они почти не испытывали. На первый посткарантинный рок-фестиваль людей собралось предостаточно. Пришедшим не хватало места за столиками, поэтому многие смотрели выступление стоя.

Самые активные вставали со своих мест и шли к сцене прыгать, кричать знакомые песни и танцевать. Несколько подростков сняли с себя футболки и пытались слэмиться (т.е. толкаться и врезаться друг в друга), но места для этого у них было мало — передние столики стояли довольно близко к сцене и задеть их было несложно.

В Барнауле прошел антиковидный рок-фестиваль.
В Барнауле прошел антиковидный рок-фестиваль.
Антон Дегтярёв, ИД «Алтапресс»

Хороший старт дала самая первая выступавшая на фестивале группа — «TMB». Её репертуар состоял как из собственного материала, так и из песен групп Motorhead, Exploited, Sepultura и других. Андрей Пономарёв — солист группы — признаётся, что большого фестиваля группа ждала давно.

«Мы безумно соскучились по живому общению со зрителями и слушателями, по взаимному обмену этой необычайной энергетикой концертного „праздника жизни“. Последний обычный концерт мы играли в марте. С тех пор у нас сменился гитарист. Поиски замены заняли определённое время, но мы смогли поджемовать с очень талантливыми и интересными ребятами, обладающими просто невероятной техникой игры на инструменте», — рассказал Андрей.

В Барнауле прошел антиковидный рок-фестиваль.
В Барнауле прошел антиковидный рок-фестиваль.
Антон Дегтярёв, ИД «Алтапресс»

После «ТМВ» ещё сильнее расшевелить зрителей смогли группы «Волны» и «АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ». Последняя устроила настоящее шоу и возле сцены собрала больше всего людей. Припев одной из песен — «Подпевает ведь Барнаул» — выкрикивал почти весь зал. В концовке выступления музыканты «АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» потеряли все силы и буквально валились с ног.

Правда, и период самоизоляции у «АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» прошёл продуктивно. «У нас состав маленько обновился, — рассказал Александр Храмцов, — бас-гитарист пришёл новый, на самоизоляции мы писали альбом, снимали клипы. Карантин не приостановил нашу деятельность. Да, не стало концертов, но мы делали онлайн-концерты».

Завершила фестиваль группа «ЧеПэ». В ее составе запомнились все — и харизматичный солист в темных очках, как у Нео из «Матрицы», и девочка с аккордеоном, и энергичный барабанщик, и взрывной, бородатый гитарист…

В Барнауле прошел антиковидный рок-фестиваль.
В Барнауле прошел антиковидный рок-фестиваль.
Антон Дегтярёв, ИД «Алтапресс»

Как только закончилась последняя песня, именно он бросил свою гитару на пол, будто поставив финальную точку вечера.

Антон Дегтярёв.

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