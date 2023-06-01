1 июня
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pSaqk5yh1v

Будущее установлено! Старт продаж OMODA S 5 в Автоцентре АНТ

Первую партию новых седанов OMODA S5 доставили в Барнаул. В Автоцентре АНТ, единственном официальном дилере OMODA в Алтайском крае, автомобили уже можно приобрести.

OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

  • OMODA S5 доступен в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra
  • Автомобиль для российского рынка получил две модификации: с атмосферным и турбированным двигателями, объемом 1,5 л
  • Седан построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X

О компании OMODA

Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Он представлен в России фастбек-кроссовером OMODA С5 с передним и полным приводом. Отличительной чертой марки является уникальная ДНК, основанная на современном и креативном образе жизни. В России бренд присутствует с 2022 года

Спортивный дизайн OMODA S 5

Футуристичный дизайн седана OMODA S5 отвечает потребностям покупателей в инновациях, высоком качестве, комфорте и безопасности.

  • Решетка и ромбы градиентной формы создают визуальный эффект трехмерности (3D-эффект)
  • Динамическая интеграция дальнего ближнего света технологично объединена в едином оптическом элементе.
  • Декоративные элементы выхлопной системы имеют алюминиевую окантовку.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
Фото предоставлено Автоцентром АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
Фото предоставлено Автоцентром АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
Фото предоставлено Автоцентром АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
Фото предоставлено Автоцентром АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Смарт-технологии

OMODA S5 сочетает множество современных решений:

  • 2 экрана высокого разрешения по 10.25” каждый
  • систему кругового обзора
  • беспроводную зарядку
  • качественную акустику с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Комфортный и просторный салон

Интерьер OMODA S5 выполнен из качественных материалов отделки, элементы салона декорированы двойной прострочкой. Оформление и компоновка внутреннего пространства автомобиля притягивают взгляды и подчеркивают уникальность.

Стильный салон OMODA S 5 включает:

  • спортивные передние сиденья с развитой боковой поддержкой;
  • кожаную отделку интерьера;
  • многофункциональный руль;
  • зимний пакет опций, включающий в себя: обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
Фото предоставлено Автоцентром АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
Фото предоставлено Автоцентром АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
Фото предоставлено Автоцентром АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Динамика и безопасность

Для OMODA S5 предлагаются два бензиновых четырехцилиндровых 1,5-литровых мотора. Классический атмосферный двигатель, который ценят за относительную простоту конструкции и турбированный мотор, в полной мере раскрывающий спортивный характер седана.

Комплекс электронных ассистентов водителя, включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему контроля дистанции, ассистент удержания автомобиля в полосе и другие функции.

Приобрести автомобиль можно уже сейчас. Только до 10 июня действует особое предложение на покупку OMODA S5. Подробности в отделе продаж Автоцентра АНТ на Павловском тракте, 249-Д.


OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
OMODA S 5 в Автоцентре АНТ.
Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Официальный дилер OMODA — Автоцентр АНТ

Адрес: Павловский тракт, 249 д

Время работы:
Пн-пт с 8−00 до 19−00,
сб-вс — с 9−00 до 14−00

Отдел продаж:
Телефон: +7 (3852)230−030

Сервисный центр:
Телефон: +7 (3852) 230−010

Сайт: omoda-ant22.ru

https://t.me/ant_omoda
https://vk.com/ant_omoda
https://dzen.ru/ant22_omoda

18+

  • Реклама #325783

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость