14 января
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Бюджетная авиакомпания изменит правила провоза ручной клади

Лоукостер «Победа» после решения суда уточнит правила провоза ручной клади.

Boeing 737-800 авиакомпании "Победа".
Boeing 737-800 авиакомпании "Победа".
pobaero.ru

Авиакомпания «Победа» не смогла доказать в судах различных инстанций свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади, указывает bfm.ru.

Двойные стандарты

В решении Верховного суда сказано — установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы.

Более того, установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади.

Что произошло

Ространснадзор устроил в авиакомпании внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации. Ведомство выявило, что авиаперевозчик уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади.

В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, сообщает РИА Новости.

Ранее изучили «фаллическую траекторию» самолета «Победы», который сжег лишнюю тонну керосина.

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