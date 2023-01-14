Бюджетная авиакомпания изменит правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» не смогла доказать в судах различных инстанций свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади, указывает bfm.ru.
Двойные стандарты
В решении Верховного суда сказано — установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы.
Более того, установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади.
Что произошло
Ространснадзор устроил в авиакомпании внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации. Ведомство выявило, что авиаперевозчик уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади.
В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, сообщает РИА Новости.
Ранее изучили «фаллическую траекторию» самолета «Победы», который сжег лишнюю тонну керосина.
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