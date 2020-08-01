Бюджетная косметика: три дезодоранта дешевле 200 рублей, которые действительно работают

Недавно мы писали о том, как можно решить проблему повышенного потоотделения и нейтрализовать запах пота. Сегодня на altapress.ru ТОП бюджетных женских дезодорантов и антиперспирантов, которые стали героями разных рейтингов и получили высокую оценку.

Дезодорант-спрей

Дезодорант-спрей Fa «Аромат белого чая» часто можно увидеть в верхних строчках разных потребительских рейтингов. Почему? Во-первых, это дезодорант, то есть он никак не влияет на работу потовых желез, а помогает избавиться именно от запаха пота. А, значит, первый плюс — это отсутствие солей алюминия в составе, к которым многие относятся с опаской.

Судя по отзывам, второй плюс — эффективность. Третий — то, что этот спрей не оставляет следов на одежде. По мнению пользователей, Fa «хорошо держится в течение суток», «отлично справляется со своими обязанностями, имеет легкий ненавязчивый аромат, не является антиперспирантом и не содержит соли алюминия».

Правда, что касается аромата, мнения разделились: кому то он нравится, и кажется «приятным ароматом именно чая», а кто считает что «аромат на любителя», «напоминает освежитель воздуха». Но есть плюс, который отметили все — это цена примерно 100 рублей.

Дезодорант-антиперспирант

Второй популярный герой обзоров и рейтингов — дезодорант-антиперспирант «Эффект пудры» от Nivea. «Эффект пудры» выпускается как в виде роликового дезодоранта, так и спрея. Как ясно из названия, уменьшает и работу потовых желез и борется с запахом пота. Поскольку, это антиперспирант, пресловутые соли алюминия в списке ингредиентов есть.

Что касается преимуществ, то поскольку в составе есть каолиновая пудра, то подмышки долго должны оставаться сухими. Покупательницы отмечают, что дезодорант действительно очень быстро сохнет.

Также многие отмечают удобный распылитель и экономичный расход. Что касается главного — эффективности — то тут мнения разошлись: «эффекта от использования точно хватает на сутки»; «влажность все же остается, но с этим еще не справился ни один антиперспирант на моем веку».

Резюмируя, можно сказать, что большинство считает, что «Эффект пудры» лучше работает как дезодорант, чем как антиперспирант — то есть, в первую очередь, справляется именно с запахом.

По поводу другой важной детали использования дезодоранта — следов на одежде, дамы все-таки признают, что дезодорант этим особенно не грешит.

Но, самый спорный момент, как и в случае с дезодорантом от Fa, это парфюмерная композиция: «Женственный, пудрово-сладкий, остается на коже весь день. Даже вечером перед душем я его все еще ощущала». Многих такая интенсивность раздражает.

Что касается цены — около 150 рублей.

Дезодорант-стик

Третий бюджетный продукт, часто встречаемый в разных бьюти-топах — фито-дезодорант «Вербена и шалфей «в форме стика от российской бюджетной марки «Чистая линия». Правда, стоит сразу отметить, что не очень понятная в данном контексте приставка «фито» — просто маркетинговый ход.

Дезодорант имеет вполне стандартный химический состав, но не содержит спирта. Если говорить о важных для потребителей качествах, пользователи которые его покупали, отмечают «достаточно хорошая защита от потовыделения»; «абсолютно сухой одеждой похвалиться не могла, но предательская влажность была мизерна».

Среди плюсов девушки также отмечают, «очень-очень нежная и мягкая консистенция», удобная крышечка и упаковка. Кстати, аромат тоже преимущественно нравится: «композиция луговых трав, сдобренных нежным кремом»; «тонкий, травянисто-цветочный, незаметный и парфюм не перебивает». Что касается минусов, то часто пишут, что он все-таки оставляет белые следы на одежде.

Цена — около 130 рублей