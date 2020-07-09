Запах пота: как бороться с типичной проблемой лета 2020

Повышенное потоотделение — обычная летняя проблема, которая, тем не менее, доставляет массу неудобств. К примеру, в барнаульском общественном транспорте кондиционеры напрочь отсутствуют. Как можно избавиться от запаха пота — в обзоре на altapress.ru.

Конечно — потоотделение — это нормальная функция организма — ведь в коже человека около 2 тыс. потовых желез. Часть из них, экринные, работают всю жизнь, а часть — апокринные — подключаются в период полового созревания, а по мере старения и снижения выработки половых гормонов, затухают.

На медицинском языке все нарушения потоотделения называют гидрозами.

Гипергидроз — это повышенное потоотделение, гипогироз — пониженное, бромгидроз — пот с неприятным запахом (состояние, которое часто встречается у подростков и связано именно со стартом работы апокринных желез). Конечно, любые стойкие нарушения требуют врачебной консультации.

В этой статье коснемся только обычных летних неприятностей — какие бывают способы борьбы с повышенным потоотделением и запахом.

Уколы

Не все знают, но инъекции ботулотоксина применяют не только для разглаживания морщин, но и блокировки работы потовых желез, обычно подмышечных, реже — на коже ладоней. С помощью инъекций «Ботокса» или других аналогичных препаратов, можно решить проблему потоотделения на срок от полгода до года. Цена вопроса в клиниках Барнаула от 12 тыс. рублей.

Пот. Жарко ССО

Медицинские мази

Есть и аптечные препараты, которые временно уменьшают повышенное потоотделение, но применять их длительно без консультации с врачом тоже не стоит.

Самые известные из этой серии — «Формагель» и паста Теймурова.

«Формагель» — наружное средство с формалином в составе. Гель подавляет функцию потовых желез, оказывает дезинфицирующее и антисептическое действие. Его наносят на кожу на 20−40 минут, затем смывают. Одной такой процедуры хватает примерно на неделю. Стоимость — примерно 150−200 рублей.

Паста Теймурова — это паста, в составе которой тоже содержится формальдегид, а также борная кислота, оксид цинка и другие вещества, обладающие противомикробным и подсушивающим действием. Стоимость — около 50 рублей.

Гель. Мазь ССО

Дезодоранты и антиперспиранты

Самая популярная группа средств ежедневного применения для борьбы с потливостью и неприятным запахом. Главное отличие дезодорантов от антиперспирантов в том, что содержащиеся в дезодорантах бактерицидные компоненты действуют только на бактерии, вызывающие неприятный запах. Срок их действия — около 6−8 часов.

А в составе антиперспирантов есть вещества (обычно органические соли алюминия), которые закрывают протоки потовых желез. Их срок работы — сутки и больше.

Впрочем, современная промышленность обычно выпускает дезодоранты-антиперспиранты.

По поводу безопасности антиперспирантов из-за солей алюминия в составе до сих пор не утихают споры. Считается, что самые небезопасные в форме стика, поскольку именно после их применения остается наибольшее количество осажденного на коже алюминия. Вторая опасность твердых антиперспирантов — в том, что именно они могут спровоцировать воспаление потовых желез — гидраденит.

Дезодорант ССО

Сегодня тем, кто хочет бороться с потом без солей соли алюминия предлагается альтернатива — дезодоранты на квасцах и минеральные дезодоранты на основе солевых кристаллов. Органические дезодоранты в среднем дороже обычных. Например, кристаллический DeoNat в сети «Новекс» стоит примерно 340 рублей без скидок и акций, в то время как, например, дезодорант спрей от REXONA — около 150.