Адаптогены: как повысить иммунитет и сопротивляемость организма

Поскольку самое важное на повестке дня сейчас — как повысить сопротивляемость организма и жизненный тонус. Altapress.ru вспомнил про старые добрые адаптогены, широко применяемые в СССР.

Те, кто застал советские времена, наверняка помнят копеечные настойки, которые всегда были в ассортименте и которые часто выписывали терапевты после простуд. Среди этих средства, укрепляющих иммунитет, были элеутерокок и жень-шень. Есть они в аптеках и сейчас. И стоят недорого — это так называемые адаптогены.

Эта группа препаратов появилась в советской фармакологии благодаря ленинградскому профессору Николаю Васильевичу Лазареву, который с конца 40-х годов прошлого века изучал полезные свойства растений-эндемиков Дальнего Востока, которые традиционно применялись в народной медицине. Группа ученых под руководством Лазарева доказала, что такие растения повышают неспецифическую сопротивляемость организма.

То есть, говоря простыми словами, улучшают выносливость организма, сопротивляемость инфекциям, тонизируют нервную систему, улучшают когнитивные функции и так далее.

Адаптогены были популярны в советское время вплоть до 90-х годов, а потом о них благополучно забыли. Но несколько лет назад вспомнили — на волне интереса к натуропатии. Итак, что такое адаптогены?

Настойка. Капли ССО

Адаптогены — это группа веществ растительного, животного или искусственного происхождения. Их применяют для того, чтобы повысить неспецифическую сопротивляемость организма разным нагрузкам — физическим, умственным, воздействию вредных факторов окружающей среды, в том числе — резистентность к инфекциям.

В общем, эти лекарства обладают так называемым общеукрепляющими свойствами. Самые известные растительные: женьшень, левзея, лимонник китайский, элеутерококк, родиола розовая. Из продуктов животного происхождения к адаптогенам относятся препараты на основе пантов оленя и жизнедеятельности пчел. Еще один популярный некогда адаптоген-мумие. Растительные адаптогены обычно продаются в аптеках в форме спиртовых настоек.

Женьшень — наверное, самый знаменитый адаптоген, столетиями применяемый в китайской медицине. Среди его полезных свойств — повышение иммунитета, мужской потенции, стимуляция обмена веществ и многое другое.

Корень женьшеня. Адаптогены ССО

Родиола розовая поднимает уровень энергии, улучшает память, внимание, работоспособность. Это происходит за счет повышения в организме уровня серотонина, норадреналина и дофамина.

Лимонник китайский тоже давно изучается отечественными ученными. Доказано, что препараты на основе лимонника укрепляют физические сил в период больших нагрузок, повышают тонус нервной системы и так далее.

Правда, стоит помнить, что адаптогены, как и любые фармпрепараты имеют противопоказания и побочные эффекты. Так, практически все они противопоказаны беременным и людям с повышенным уровнем артериального давления и нервной возбудимости. В общем, перед применением нужно проконсультироваться с врачом.