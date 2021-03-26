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Потребитель

Человечество в опасности: ожидаются перебои с туалетной бумагой

Миру угрожают перебои с туалетной бумагой, сообщает Bloomberg.

Туалетная бумага.
Туалетная бумага.
Открытые источники.

Причина — дефицит сырья из-за нехватки судов для перевозки грузов морем. На ситуацию также влияют ограничения работы торговых точек, увеличение потребителями домашних запасов и введение локдаунов в ряде стран.

Первыми пострадали экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах, однако теперь кризис перекинется на грузы, доставляемые по морю в мешках, бочках, ящиках.

По прогнозам, в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

Когда были введены первые ограничения из-за пандемии коронавируса, потребители стали массово скупать не только продукты, но и предметы первой необходимости, пишет bfm.ru. С прилавков магазинов в десятках стран исчезла в том числе и туалетная бумага.

С марта по июнь 2020-го в Барнауле во время пандемии в три раза вырос спрос на доставку. Из непродуктовых товаров лидируют туалетная бумага и влажные салфетки.

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