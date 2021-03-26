Человечество в опасности: ожидаются перебои с туалетной бумагой

Причина — дефицит сырья из-за нехватки судов для перевозки грузов морем. На ситуацию также влияют ограничения работы торговых точек, увеличение потребителями домашних запасов и введение локдаунов в ряде стран.
Первыми пострадали экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах, однако теперь кризис перекинется на грузы, доставляемые по морю в мешках, бочках, ящиках.
По прогнозам, в дальнейшем ситуация может ухудшиться.
Когда были введены первые ограничения из-за пандемии коронавируса, потребители стали массово скупать не только продукты, но и предметы первой необходимости, пишет bfm.ru. С прилавков магазинов в десятках стран исчезла в том числе и туалетная бумага.
С марта по июнь 2020-го в Барнауле во время пандемии в три раза вырос спрос на доставку. Из непродуктовых товаров лидируют туалетная бумага и влажные салфетки.