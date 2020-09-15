Картофель и туалетная бумага. В Барнауле во время пандемии в три раза вырос спрос на доставку

Самыми популярными продуктам, которые заказывали жители Барнаула, стали картофель, курица, молочные продукты и овощи.
Из непродуктовых товаров лидируют туалетная бумага и влажные салфетки.
До пандемии барнаульцы делали 20 заказов в день, а в марте эта цифра выросла до 60. До 3 тыс. рублей вырос средний чек, но к августу он уменьшился до 2,6 тыс.
В доставке отмечают, что самый дорогой заказ стоил 27 тыс. рублей, самый тяжелый весил 370 кг и состоял из кошачьего корма.
Также часто доставкой пользовались пациенты ковидных госпиталей: заказывали соки, мороженое, чай, сладости и торты. Спрос на доставку в инфекционные больницы не уменьшается, подчеркнули в igooods.