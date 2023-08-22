Чем интересна и как работает студия персональных тренировок "ЭКСПРЕСС ФИТ"

ПРО ЭМС ФИТНЕС!
Вся тренировка проходит в специальном ЭМС-костюме (ЭМС — электромиостимуляция), что позволяет существенно сократить общее время занятия до 25 минут, включая лимфодренажный массаж.
В студии ЭКСПРЕСС ФИТ используется ЭМС оборудование немецкой компании Loncego, которое имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора, подтверждающее его безопасность и физиологичность импульса, а также ручной режим настройки (помимо встроенных). Это позволяет максимально разнообразить и тонко настраивать программы под запросы каждого клиента.
Персональный тренер и профессиональное оборудование в короткие сроки помогут:
- Избавиться от излишков жира, воды и целлюлита
- Придать фигуре рельеф
- Укрепить мышечный каркас
- Улучшить качество кожи
- Восстановить фигуру после родов
- Пройти курс реабилитации после травм и операций
- Получить эффект комплексного омоложения.
- Увеличить объем мышц, взрывную силу и выносливость
- Оставаться активным и подвижным долгие годы
ЭМС тренировки для тех, кто ценит свое время и ориентирован на достижение быстрого результата.
ПРО ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ!
Общая физическая подготовка детей и подростков направлена на развитие силы, ловкости, выносливости, скорости, ловкости, гибкости. К каждому ребенку индивидуальный подход.
В зависимости от поставленных задач – это либо общая физическая подготовка, либо подготовка уже спортсмена к соревнованиям, профессиональный тренер подберет комплекс упражнений и поможет ребенку:
- правильно сформировать опорно-двигательный аппарат и мышечный скелет;
- наработать базу для специальной физической подготовки в определенном виде спорта;
- воспитать морально-волевые качества.
Студия работает с 7.00 до 22.00
Адрес: г.Барнаул, Взлетная, 13
Телефон: 8(3852) 60-28-48,
Сайт: Ex-fit.ru