Чему удивились эксперты конкурса «Лучшие товары», пробуя алтайский пармезан и другую молочку

Третий день регионального конкурса «Лучшие товары Алтайского края» прошел оживленно. На столах экспертов сменяли друг друга «пармезан», «маасадам» и «моцарелла», изготовленные на известных алтайских заводах, мороженное и молочные коктейли, масло, сырки и коробочки плавленого сыра. Неприятных неожиданностей в ходе экспертизы не было (что и к лучшему). А вот приятные были.

Качество нон-стоп

Дежурный по конкурсу корреспондент altapresas.ru зашел в конференц-зал ИД «Алтапресс», когда эксперты шуршали обертками пломбира с черникой – новинки рынка. «Где еще попробуешь такое свежее?», - задумчиво спросил один из них.

Между тем, экспертиза продовольствия на конкурсе «Лучший товар Алтайского края» начинается не с дегустации - с изучения документов производителя: анкеты, сертификатов, протоколов испытаний, деклараций и т.п.

Нудно, но нужно: компания, представившая на конкурс товары, обязана иметь полный комплект документов.

Сопроводительные документы на товары, представленные на конкурс "Лучший товар АК"-2023. Дмитрий Лямзин.

«Второй самый главный блок - это контроль качества продукции, - рассказала Елена Меньшикова, организатор конкурса от ИД «Алтапресс». - Мы смотрим, как компания организовала этот контроль, потому что потребитель хочет покупать качественный товар всегда: сегодня, завтра, послезавтра. И компания должна настроить производственные процессы таким образом, чтобы товар ежедневно имел одинаковое качество».

Зачем нужен конкурс

Напомним, в 2023 году региональный конкурс «Лучший товар Алтайского края» впервые организовал ИД «Алтапресс».

Заявки на участие в нем подали более 50 алтайских компаний (от начинающих до известных, от малых до средних и крупных). Представлено более 100 товаров - их экспертиза как раз и проходит в эту рабочую неделю.

Эксперты конкурса "Лучший товар Алтайского края"-2023. Дмитрий Лямзин

19 июля, в третий день конкурса, эксперты исследовали качество молочной продукции – около 15 разнообразных товаров. Сыры «пармезан», «маасдам» и «моцарелла», топленое и сливочное масло, сметана, творог, сырки, молочные коктейли и мороженное.

Конкурс нужен как ориентир для потребителей: выбирая товар с отметкой «Лучший товар», они могут быть уверены – он действительно лучший.

«Но это ориентир и для торговых сетей. Появляется много ниш и много новых товаров взамен импортных. И, естественно, сетям нужно понимать, насколько качественные эти товары. Конкурс «Лучшие товары Алтайского края» дает гарантию, потому что товары уже прошли отбор на предприятии, и эксперты конкурса не менее тщательно его проверили», - продолжает Елена Меньшикова.

Нужен этот конкурс и самим производителям, считает она. Лауреаты и дипломанты конкурса "Лучший товар Алтайского края" смогут использовать в рекламе слово "лучший". И повышать продажи. О том, насколько они могут повыситься, читайте здесь.

Чему удивились эксперты

Что касается работы экспертов, то прошла она без неожиданностей. По словам Анны Шмаковой из Алтайской торгово-промышленной палаты, лишь в одном случае эксперты посоветовали производителю попрочнее наклеить этикетку на баночку.

Но на итоговый балл товара (а это было топленое масло) это не повлияло – все товары дня получили десятки по всеми пяти критериям и, скорее всего, получат диплом лауреата. В общем, придраться было не к чему.

«Товары, представленные на конкурс, очень высокого качества. Всю продукцию приятно взять в руки, у нее красочная упаковка. Баллы сегодня не были снижены никому, потому что продукция соответствует всей документации и всем требованиям. Единственное чувство, которым могу поделиться, это удивление. Удивление, насколько алтайские производители могут все сделать хорошо», - рассказала дежурному по конкурсу корреспонденту altapress.ru Анна Шмакова, эксперт департамента экономического развития АлтТПП.

Эксперты конкурса "Лучший товар Алтайского края"-2023. Дмитрий Лямзин

Региональный конкурс "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края" завершится 21 июля. Итоги подведут в начале августа. Его лауреаты и дипломанты смогут поучаствовать в федеральном конкурсе "100 лучших авторов России", который состоится в ноябре.

В первый день конкурса эксперты исследовали качество промтоваров для населения, во второй - группы смешанных продовольственных товаров (алкогольных и безалкогольных напитков, меда, маринованных грибов и квашенной капусты).