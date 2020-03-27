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27 марта 3°C

Барнаульский молкомбинат перезапустил сразу два сырзавода на Алтае

В марте Барнаульский молочный комбинат после реконструкции возобновил производственную деятельность сразу на двух алтайских маслосырзаводах в селах Быстрянка и Карагуж. Инвестпроекты БМК стали самыми финансово емкими за прошлый год в пищевой промышленности региона.

БМК перезапустил два сырзавода
БМК перезапустил два сырзавода
altapress.ru

Модернизация маслосырзавода в Быстрянке была разделена на два этапа. В первую очередь был проведен капитальный ремонт цехов и вспомогательных помещений, полностью заменены коммуникации, трубопроводы и электрика.

Второй этап реконструкции включал автоматизацию предприятия и монтаж высокотехнологичного оборудования, взамен прежнего подвергнувшегося физическому и моральному износу. Итогом комплексном реконструкции стало увеличение объемов переработки молока-сырья в более чем два раза.

Ранее в интервью altapress.ru председатель совета директоров БМК Гарри Шония сообщал, что на предприятии в Быстрянке работают специалисты из Испании. В сотрудничестве с иностранными технологами планируется разрабатывать новые виды сыров.

На маслосырзаводе в Карагуже также произошли изменения. Здесь удалось нарастить мощности по выпуску твердых элитных сыров за счет оснащения производственного комплекса полуавтоматической линией.

Что происходит на площадке в Барнауле

На основной промплощадке БМК в Барнауле в ближайшие дни завершат процесс пуско-наладки современного цеха порционирования — это станет финальным этапом технологического цикла производства сыров.

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