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Потребитель

Чешские пивовары прекратили экспорт пива в Россию

Одни из крупнейших производителей пива в Чехии заявили о прекращении поставок своей продукции в Россию.

Пиво.
Пиво.
unsplash.com

Поставку прекратили компании Plzensky Prazdroj (Pilsner Urquell, Velkopopovick Kozel и Gambrinus), Staropramen, Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar) и Bernard, пишет «Коммерсант».

«В настоящее время принято решение не принимать заказы на нашу продукцию из России, которая принадлежала экспортерам Pilsner Urquell и Kozel. Эта мера касается и Белоруссии», — заявил Lidov noviny представитель Plzensky Prazdro Зденек Коварж.

Известно, что на Россию приходится 10% от общего объема экспортных поставок чешского пива. Рынок пивных напитков в РФ составляет 8 млрд литров в год. Российский сегмент равен 95%, импортный — 5%.

Ранее altapress.ru посетил торговые центры и посмотрел, какие изменения в них сейчас происходят.

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