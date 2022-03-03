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Закрытия, переоценки, но зато без QR-кодов. Что происходит в барнаульских ТЦ — фоторепортаж altapress.ru

Сообщение о закрытии в России шведской сети магазинов одежды H&M и сети фирменных магазинов техники Apple «re:Store» дало повод фотокору altapress.ru посмотреть, действительно ли точки остановили продажу, какие еще магазины не работают, наблюдаются ли пустые полки, ажиотаж и что происходит в ТЦ.

Что происходит в ТЦ Барнаула.
Что происходит в ТЦ Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

Кстати, теперь в ТРЦ можно пройти без предъявления QR-кодов. Их отменили 1 марта вместе с еще рядом ограничений.

Магазины H&M и правда закрыты. Как уже сообщалось, H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России и на Украине.

В ТРЦ «Пионер» магазин тоже не работает.

Что происходит в ТЦ Барнаула.
Что происходит в ТЦ Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

А вот, как оказалось «re:Store» работает (хотя в 2GIS написано обратное). Цены в последние дни изменились, особенно это ясно по самой популярной модели iPhone.

Что происходит в ТЦ Барнаула.
Что происходит в ТЦ Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru
Что происходит в ТЦ Барнаула.
Что происходит в ТЦ Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru
Что происходит в ТЦ Барнаула.
Что происходит в ТЦ Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

Закрыта аптека. Но, судя по объявлению, она пока еще и не открывалась.

Что происходит в ТЦ Барнаула.
Что происходит в ТЦ Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

Во многих магазинах идет переоценка товаров, меняются ценники, в других — еще идут распродажи. Спортивное питание и витамины пока не дорожали, но скоро будут. Тем более, на них возрос спрос.

А вот на фудкорте все спокойно — все заведения работают, в том числе «Макдональдс», «Бургер Кинг» и KFC.

Более того, собирается открыться Traveler’s Coffee.

Что происходит в ТЦ Барнаула.
Что происходит в ТЦ Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

Пустых полок в продуктовых не наблюдается.

Ранее сообщалось, что поставщики продуктов в России вносят изменения в процессы из-за масштабного экономического кризиса

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