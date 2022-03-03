Кстати, теперь в ТРЦ можно пройти без предъявления QR-кодов. Их отменили 1 марта вместе с еще рядом ограничений.
Магазины H&M и правда закрыты. Как уже сообщалось, H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России и на Украине.
В ТРЦ «Пионер» магазин тоже не работает.
А вот, как оказалось «re:Store» работает (хотя в 2GIS написано обратное). Цены в последние дни изменились, особенно это ясно по самой популярной модели iPhone.
Закрыта аптека. Но, судя по объявлению, она пока еще и не открывалась.
Во многих магазинах идет переоценка товаров, меняются ценники, в других — еще идут распродажи. Спортивное питание и витамины пока не дорожали, но скоро будут. Тем более, на них возрос спрос.
А вот на фудкорте все спокойно — все заведения работают, в том числе «Макдональдс», «Бургер Кинг» и KFC.
Более того, собирается открыться Traveler’s Coffee.
Пустых полок в продуктовых не наблюдается.
Ранее сообщалось, что поставщики продуктов в России вносят изменения в процессы из-за масштабного экономического кризиса