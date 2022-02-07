Число сим-карт на одного человека предложили ограничить в Госдуме

Депутат Госдумы Олег Матвейчев направил в Минцифры обращение, в котором предложил ограничить предельно допустимое число мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного человека, пишет RT .

Ранее уже были приняты поправки по ужесточению контроля в сфере предоставления услуг мобильной связи: с 2014 года оформить сим-карту граждане могут только с указанием паспортных данных, а с 2018-го операторы должны отказывать в услугах не прошедшим идентификацию абонентам, напомнил депутат.

Однако в последнее время появляются сообщения, когда на паспортные данные ничего не подозревающего клиента оформляются сим-карты, а затем эти номера телефонов становятся орудием в руках мошенников.

Депутат предложил оценить целесообразность введения лимита на оформление сим-карт, ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи, пишет Газета.Ru.

Автор инициативы также предложил рассмотреть возможность создания единой информационной системы мобильных операторов для учета количества телефонных номеров, оформленных на одного человека.

Ранее исследование технологии, которая будет блокировать звонки с подменных номеров, заказал Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) — учреждение, подведомственное Роскомнадзору. Данные об этом, пишет «Коммерсант», появились на портале госзакупок.