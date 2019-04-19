Что известно об игре Assassin’s Creed: Unity, по которой будут реконструировать Нотр-Дам

Что известно об игре Assassin’s Creed: Unity
Это компьютерная игра в смешанном жанре, с элементами квеста и экшена. Разработчик — компания Ubisoft.
Действие игры разворачивается в Париже в XVIII веке. На игрока выходят ассасины и просят найти Мудреца в памяти молодого ассасина Арно Виктора Дориана. У него есть возлюбленная Элиза де ла Серр, отец которой — Великий магистр ордена Тамплиеров Франсуа де ла Серр. Арно становится свидетелем убийства отца любимой и за это преступление его сажают в Бастилию, где он знакомится с заключённым Пьером Беллеком, мастером ассасином. Когда они освобождаются, Беллек зовет его в Братство. Через некоторое время выясняется, что за всеми происшествиями стоял новый Великий магистр ордена Тамплиеров Франсуа-Тома Жермен. Арно вместе с Элизой убивают Жермена, пишет wiki.
Как Собор Парижской Богоматери связан с игрой Assassin’s Creed: Unity
Игроки Assassin’s Creed Unity могут увидеть Собор Парижской Богоматери и прогуляться внутри исторического здания и по крыше французской достопримечательности.
На моделирование собора ушло около двух лет работы, пишет sport24.ru. Хотя некоторые художественные отступления дизайнеров все же есть, отмечает РГ. Теперь по этому 3D-скану будут реконструировать сгоревший собор.
Как скачать игру Assassin’s Creed: Unity
Для получения игры нужно зарегистрироваться в Uplay и добавить Assassin’s Creed Unity в свою библиотеку, после игра останется на аккаунте. Акция продлится по 25 апреля. Она призвана привлечь внимание геймеров к трагедии, случившейся в Нотр-Дам де Пари, говорится на сайте cq.ru.
In solidarity with everyone moved by Monday's events we’re donating to the restoration of Notre-Dame & giving you the chance to play @AssassinsCreed Unity on Uplay for free.— Ubisoft (@Ubisoft) 17 апреля 2019 г.
Details below:
До 25 апреля на сайте assassinscreed.com каждый может бесплатно скачать лицензию игры Assassin’s Creed Unity, в которой присутствует цифровая копия Собора Парижской Богоматери.
Напомним, что вечером 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Последствия пожара весьма серьезные: обрушился шпиль, провалилась крыша. Огонь уничтожил внутренний деревянный каркас и интерьер собора. Основные конструкции уцелели, но ущерб считается огромным.