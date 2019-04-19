Что известно об игре Assassin’s Creed: Unity, по которой будут реконструировать Нотр-Дам

Игровая компания Ubisoft выделила 500 тысяч евро на реставрацию Собора Парижской Богоматери и начала бесплатно раздавать игру Assassin’s Creed Unity, по которой будут реконструировать сгоревший Нотр-Дам, пишет «Российская газета». При создании игры разработчики годами сканировали Собор и воссоздали французскую достопримечательность с невероятной точностью.

Что известно об игре Assassin’s Creed: Unity

Это компьютерная игра в смешанном жанре, с элементами квеста и экшена. Разработчик — компания Ubisoft.

Читать далее Действие игры разворачивается в Париже в XVIII веке. На игрока выходят ассасины и просят найти Мудреца в памяти молодого ассасина Арно Виктора Дориана. У него есть возлюбленная Элиза де ла Серр, отец которой — Великий магистр ордена Тамплиеров Франсуа де ла Серр. Арно становится свидетелем убийства отца любимой и за это преступление его сажают в Бастилию, где он знакомится с заключённым Пьером Беллеком, мастером ассасином. Когда они освобождаются, Беллек зовет его в Братство. Через некоторое время выясняется, что за всеми происшествиями стоял новый Великий магистр ордена Тамплиеров Франсуа-Тома Жермен. Арно вместе с Элизой убивают Жермена, пишет wiki.

Как Собор Парижской Богоматери связан с игрой Assassin’s Creed: Unity

Игроки Assassin’s Creed Unity могут увидеть Собор Парижской Богоматери и прогуляться внутри исторического здания и по крыше французской достопримечательности.

На моделирование собора ушло около двух лет работы, пишет sport24.ru. Хотя некоторые художественные отступления дизайнеров все же есть, отмечает РГ. Теперь по этому 3D-скану будут реконструировать сгоревший собор.

Как скачать игру Assassin’s Creed: Unity

Для получения игры нужно зарегистрироваться в Uplay и добавить Assassin’s Creed Unity в свою библиотеку, после игра останется на аккаунте. Акция продлится по 25 апреля. Она призвана привлечь внимание геймеров к трагедии, случившейся в Нотр-Дам де Пари, говорится на сайте cq.ru.

In solidarity with everyone moved by Monday's events we’re donating to the restoration of Notre-Dame & giving you the chance to play @AssassinsCreed Unity on Uplay for free.



Details below: — Ubisoft (@Ubisoft) 17 апреля 2019 г.

До 25 апреля на сайте assassinscreed.com каждый может бесплатно скачать лицензию игры Assassin’s Creed Unity, в которой присутствует цифровая копия Собора Парижской Богоматери.

Напомним, что вечером 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Последствия пожара весьма серьезные: обрушился шпиль, провалилась крыша. Огонь уничтожил внутренний деревянный каркас и интерьер собора. Основные конструкции уцелели, но ущерб считается огромным.