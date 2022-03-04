Что необходимо знать о кремации?

К вопросу о достоинствах
Среди самых значимых важно выделить следующие:
- цена — если учитывать стоимость похорон, кремация дешевле. Все, что нужно для мероприятий такого типа, доступные ритуальные принадлежности, поскольку все будет сожжено;
- возможность отложить процесс погребения на определенный период времени;
- остатки сожженного могут храниться достаточно долго. Кроме того, есть бесплатные сроки — каждый крематорий устанавливает свои. Если говорить о похоронах по традиции помещение в землю должно произойти в ближайшие после смерти дни;
- экологичность — кремирование предоставляет возможность избежать загрязнения почвы. Это объясняется тем, что прах разлагается в минимальный период времени. В гробу остатки умершего разлагаются по прошествии пятидесяти и более лет;
- перевозка — урну с прахом доставить на кладбище проще, чем гроб с телом. Это особенно актуально, когда стоит задача транспортировать тело в другую страну или город. Практика показывает, что перевозка емкости с прахом комфортнее и бюджетнее, нежели доставка груза 200;
- возможность сэкономить — захоронение может быть не только на кладбище. На данный момент есть пару способов. Самым востребованным считается колумбарий — указанный подход позволяет сэкономить площадь могилы. Ячейка в отделении колумбария много места не занимает. Кроме того, содержание урны в специально отведенном для этих целей месте обходится дешевле, чем могилы на кладбище;
- простой уход — достаточно время от времени протирать табличку и украшать ее декоративными растениями, но это по желанию.
Об особенностях проведения обряда
- Тело вместе с гробом помещается в специальный сосуд — далее все подвергается влиянию предельных температур.
- Спустя полтора часа тело полностью распадается и становится пеплом.
- Прах запаивается в капсулу из металла либо помещается в особенный сосуд, который выбирает семья умершего.
Если есть вопросы, с ними всегда можно обратиться к тем, кто имеет опыт и знания в указанной области.