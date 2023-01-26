Что такое хостинг, как выбрать его в Беларуси, критерии выбора

В этой статье вы узнаете о том что такое хостинг, и о преимуществах использования качественного хостинга в Беларуси, а также познакомитесь со списком критериев для быстрого выбора хостинга и хостинг-провайдера.

Хостинг — одна из самых распространенных услуг, направленных на размещение определенной информации на выбранном сервере. Процедура достаточно простая и понятная для каждого пользователя: хостинг-провайдер предоставляет клиенту в аренду сервер, на который последний загружает сайты и другие интернет-площадки. В результате вся информация на сайте автоматически становится доступной для пользователей Интернета.

Безусловно, можно произвести настройку и на физическом компьютере, который имеет выход в Интернет. Но в таком случае клиент столкнется со следующими сложностями:

Необходимость в обязательной настройке ПО.

Необходимость в наличии постоянно включенного ПК.

Контроль за стабильной работой.

Намного проще, выгоднее и удобнее заказать услуги у компании-провайдера, готовой выполнять всю необходимую работу и предоставлять поддержку 24/7. Поэтому при создании интернет-ресурса сразу потребуется выполнить еще один не менее важный и ответственный шаг — арендовать или купить хостинг, который обеспечить бесперебойный доступ к информации.

Как выбрать идеальный хостинг для продвижения

При осуществлении выбора хостинга, не стоит недооценивать важность этого шага. Ведь он является весьма значимым фактором, оказывающим влияние на дальнейшее продвижение сайта среди различных поисковиков, а также среди клиентов в целом.

Отмечают три главных показателя, которые нужно учитывать, чтобы подобрать идеальное решение в Минске и в Беларуси в целом:

Скорость загрузки интернет-портала , которая зависит от мощности выбранного хостинга. Если пользователю приходиться слишком долго ожидать отклика страницы , он закрывает вкладку и отправляется к вашим конкурентам. Поэтому важно обеспечить быструю и стабильную работу портала , чтобы не потерять потенциальных клиентов. Uptime — показатель доступности интернет-портала , который необходимо регулярно контролировать после оформления аренды. Данный показатель измеряется в процентах , но при этом ни один провайдер не может гарантировать стопроцентный результат. Оптимальным считается 99,9%. Согласно этой цифре , максимально возможное время отключения сервера за весь год работы не должно превышать 8 часов 45 минут. Если показатель ниже 98%, интернет- ресурсы имеют минимальные шансы выйти в топ , а значит владельцам сайтов нужно искать другой хостинг в Беларуси с более высоким процентом. Уровень безопасности интернет-портала. Как показывает статистика , огромное количество взломов случаются по причине уязвимости самого сайта. От компании-провайдера требуется наличие определенного набора инструментов , способных обеспечить должный уровень безопасности ( антивирусы , SSL-сертификаты * и другое). Кроме того , компания должна гарантировать регулярное обновление ПО , поддержку актуальных версий , а также наличие технической поддержки клиентов 24/7.

Выбирая подходящего хостинг-провайдера, необходимо воспользоваться предложенным тестовым периодом (если такой имеется). В результате можно оценить все преимущества и недостатки перед тем, как отдать свои деньги за услуги. Таким образом подбирается оптимальный хостинг для Битрикс, при работе с которым особенно важны технические характеристики. Нужно ознакомиться с предложенными дополнительными услугами: узнать что входит в указанную стоимость, кроме стандартного размещения информации на сервере. В список дополнительных услуг могут входить: доменная почта, автоматический установщик скриптов и многое другое. Все это поможет оценить, насколько справедливой является изначально указанная цена.

* SSL-сертификат — это цифровой сертификат, удостоверяющий подлинность веб-сайта и позволяющий использовать зашифрованное соединение. Аббревиатура SSL означает Secure Sockets Layer — протокол безопасности, создающий зашифрованное соединение между веб-сервером и веб-браузером.