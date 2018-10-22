Мисселинг, ИСЖ и Форекс: что нужно знать о рисках при вложении денег?

То, что банковский вклад — наименее рискованный способ сохранить и приумножить свои деньги, — это азбучная истина. Однако в банке вам могут навязать «тот же вклад, только выгоднее» — другой продукт, который вскоре окажется для вас неприятным сюрпризом. О том, какие риски стоит учесть инвестору, altapress.ru рассказали специалисты отделения Барнаул Сибирского Главного управления Банка России.

Вклад

По словам Татьяны Винокуровой, управляющего отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России, на начало сентября 2018 года жители Алтайского края хранили на банковских вкладах около 175 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки в августе составили 6−7% по депозитам для населения на срок свыше года.

Привлекает, понятно, то, что все вклады в банках застрахованы. И в случае банкротства банка государство возместит вам сумму вклада в пределах 1,4 млн рублей, включая проценты.

Между тем, иногда под видом вклада с повышенной доходностью людям предлагают совершенно другой финансовый продукт. При этом не раскрывают все его риски и особенности. Навязывание не того продукта, за которым человек обратился, называется мисселингом.

Мисселинг может иметь место, увы, в любой финансовой организации. И в банках тоже. Так что будьте бдительны и проверяйте, с кем именно вы заключаете договор, что за продукт вам предлагают, что произойдет с вашими деньгами и какие есть гарантии.

Инвестиционное страхование жизни ( ИСЖ)

В последнее время страховщики и их агенты активно начали предлагать гражданам полисы ИСЖ с низким порогом входа. Банк России фиксирует рост числа жалоб, в том числе связанных с тем, что люди не получили ожидаемый доход по окончании срока действия договора.

Что такое ИСЖ?

Это комбинация страхования с возможностью сформировать накопления к определенной дате или событию. Доход здесь формируется за счет инвестирования части внесенных денежных средств в финансовые активы.

Страхование. Финансы. Доход. СС0

Инвестировать за вас будет страховая компания, с которой вы заключаете договор на 3−5 лет. Один или несколько раз за это время вносите деньги. А в конце срока получаете назад свои взносы плюс инвестиционный доход.

Договоры ИСЖ часто предлагают в тех же банках, куда люди приходят открыть вклад. В этом случае банк выступает агентом страховой компании.

Полисы ИСЖ часто включают еще и страхование жизни от разных рисков. В случае внезапной тяжелой болезни, травмы или смерти сам владелец полиса или его наследники получат не только всю сумму сделанных взносов и инвестдоход, но и большую страховую выплату.

Чем вы рискуете?

Практически все компании гарантируют, что 100% внесенных вами взносов вам вернут в любом случае, даже если инвестиции будут неудачными и страховщик получит не доход, а убыток.

Но иногда защита бывает не полной, а частичной — так что нужно внимательно читать договор. А вот гарантий того, что вы получите еще и доход, ИСЖ не дает.

Ожидается, что до конца 2018 года вступит в силу обязанность информировать клиентов об основных рисках предлагаемого страхового продукта и существенных условиях договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). В частности, речь идет о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему гарантирования Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Микрофинансовые организации

МФО — это организации, которые работают на микрофинансовом рынке. Часть из них имеют право привлекать средства физлиц — это микрофинансовые компании. А вот микрокредитные компании такого права не имеют. Вложения в МФО более доходны, чем вклады в банках.

На микрофинансовом рынке работают еще и кредитные потребительские кооперативы (КПК). Они тоже вправе принимать сбережения.

Чем вы рискуете?

Вложения в МФО гораздо более рискованные — ведь эти организации не участвуют в системе страхования вкладов.

Если хотите вложиться в кредитный кооператив, имейте в виду: вложения в КПК не будут застрахованы. Хотя многие КПК страхуют риски и делают отчисления в компенсационный фонд СРО, средства которого могут быть направлены на компенсационные выплаты пайщикам. Но это не является безусловной гарантией полного возврата средств пайщику.

Деньги. Рубли. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Часто КПК обещают доходы выше, чем по банковским вкладам. Между тем, для кооперативов есть ограничение максимальной ставки по привлеченным сбережениям — не выше 1,8 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора. Сегодня это ограничение составляет 13,5%.

Если вы решили отнести свои деньги в кооператив, то сначала проверьте на сайте Банка России, включен ли он в государственный реестр и является ли членом саморегулируемой организации (СРО). Ознакомьтесь с уставом КПК и условиями привлечения средств. КПК должен предоставить вам всю информацию и ответить на все вопросы. Наконец, надо стать пайщиком кооператива.

Форекс

На международном рынке Форекс продают и покупают валюту в основном крупные банки. А физическое лицо с небольшим стартовым капиталом не имеет доступа на этот рынок. Чтобы обычному человеку выйти на Форекс, ему нужно заключить договор с посредником, форекс-дилером, и торговать через него.

Проверьте , имеет ли форекс-дилер лицензию Банка России. СС0

Чем вы рискуете?

Торговля на рынке Форекс — сама по себе большой риск, тут больше шансов потерять все, чем сорвать куш.

Банк России провел анализ данных восьми легальных форекс-дилеров за период с мая 2017 по май 2018 года и вывел такую статистику. Убытки клиентов форекс-дилеров за год составили около 300 млн рублей, а их доход — менее 90 млн рублей.

Но опасность кроется и в посредниках: можно нарваться на мошенников, которые просто не вернут вам деньги.

Нельзя заключать договор с форекс-дилером, не имеющим лицензии Банка России и не состоящим в саморегулируемой организации. Рискованно работать через зарубежные компании, не имеющие представительства в России.