Что такое SPF-крем и как грамотно выбрать уровень защиты от солнца

Зачем нужна защита от солнца
Медики считают, что солнце — причина преждевременного старения. Кроме того, ультрафиолетовое излучение может повлиять на образование рака кожи. Поэтому очень важно соблюдать баланс в приеме солнечных ванн и ежедневно пользоваться SPF средствами.
Что такое SPF
SPF (Sun Protection Factor) — фактор солнечной защиты. Это показатель, насколько сильно он защищает тело от ультрафиолетовых лучей. Чем выше число SPF — тем выше степень защиты, которую обеспечивает солнцезащитный крем.
Уровень защиты SPF
- SPF 2−4 — защищает от 50−75% ультрафиолетовых лучей,
- SPF 4−10 — защищает от 85% УФ,
- SPF 10−20 — защищает от 95% УФ,
- SPF 20−30 — защищает от 97% УФ,
- SPF 50 — защищает от 99,5% УФ.
Важно помнить, что SPF крем защищает всего 2 часа.
Наносить солнцезащитный крем нужно на все открытые для ультрафиолета участки тела. Желательно использовать его в качестве финального покрытия. Если в повседневной жизни человек пользуется косметикой, лучше купить тональный крем или пудру с SPF фактором.
Нежелательно сочетать между собой разные солнцезащитные крема. Это не усилит, а только ослабит защиту.