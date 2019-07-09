Что такое SPF-крем и как грамотно выбрать уровень защиты от солнца

Во многих регионах России установилась аномальная жара. При экстремально высоких температурах о защите кожи от солнца нужно позаботиться даже тем, кто выходит на улицу на несколько минут. Рассказываем, что такое крем SPF и почему так важно правильно его выбрать.

Зачем нужна защита от солнца

Медики считают, что солнце — причина преждевременного старения. Кроме того, ультрафиолетовое излучение может повлиять на образование рака кожи. Поэтому очень важно соблюдать баланс в приеме солнечных ванн и ежедневно пользоваться SPF средствами.

Что такое SPF

SPF (Sun Protection Factor) — фактор солнечной защиты. Это показатель, насколько сильно он защищает тело от ультрафиолетовых лучей. Чем выше число SPF — тем выше степень защиты, которую обеспечивает солнцезащитный крем.

Отдых на пляже. СС0

Уровень защиты SPF

SPF 2−4 — защищает от 50−75% ультрафиолетовых лучей,

SPF 4−10 — защищает от 85% УФ,

SPF 10−20 — защищает от 95% УФ,

SPF 20−30 — защищает от 97% УФ,

SPF 50 — защищает от 99,5% УФ.

Важно помнить, что SPF крем защищает всего 2 часа.

Наносить солнцезащитный крем нужно на все открытые для ультрафиолета участки тела. Желательно использовать его в качестве финального покрытия. Если в повседневной жизни человек пользуется косметикой, лучше купить тональный крем или пудру с SPF фактором.

Нежелательно сочетать между собой разные солнцезащитные крема. Это не усилит, а только ослабит защиту.