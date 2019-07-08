Синоптики: июль в Алтайском крае будет жарче обычного

В среднем в июле ожидается +19… +22 градуса. В первой декаде ночью будет в среднем +11… +16 градусов, днем +23… +28 градусов, местами +33 градуса с небольшим понижением в конце декады.
Во второй и третьей декадах месяца ночная температура будет в районе +12.+17 градусов, днем +21.+26 градусов, в конце второй — начале третьей декад ночью до +8.+13 градусов, днем до +15.+20 градусов.
Осадков выпадет около нормы, по западу края — чуть больше нормы (44−76 мм, в предгорных и горных районах 78−111 мм).
«Помимо высоких температур в июле — не случайно его в народе нарекли грозовиком — приходится наибольшее количество ливневых грозовых дождей, сопровождающихся локальным выпадением града и шквалистым усилением ветра. В среднем в течение июля отмечается 6 дней с грозой, наибольшее количество которых пришлось на июль 1978 году -14 дней, 2 дня с туманом», — отмечает начальник отдела ГМО Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Факт
Самый жаркий июль в Барнауле за весь период наблюдений был отмечен в 1999 году, со среднемесячной температурой воздуха +22,6 градусов. Самый холодный — в 1972 году: +16,1 градусов.
Ранее altaress.ru писал, что с 6 по 11 июля в Алтайском крае установится аномально жаркая погода. Температура воздуха поднимется выше +30 градусов.