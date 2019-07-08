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Жизнь

Синоптики: июль в Алтайском крае будет жарче обычного

Температура воздуха в июле-2019 в Алтайском крае будет выше среднемноголетних значений на 1−1,5 градуса (при средней +18… +22 градусов), а дожди будут идти на протяжении всего месяца, рассказали синоптики алтайского ЦГМС.

Трава. Лето. Солнце.
Трава. Лето. Солнце.
СС0

В среднем в июле ожидается +19… +22 градуса. В первой декаде ночью будет в среднем +11… +16 градусов, днем +23… +28 градусов, местами +33 градуса с небольшим понижением в конце декады.

Во второй и третьей декадах месяца ночная температура будет в районе +12.+17 градусов, днем +21.+26 градусов, в конце второй — начале третьей декад ночью до +8.+13 градусов, днем до +15.+20 градусов.

Осадков выпадет около нормы, по западу края — чуть больше нормы (44−76 мм, в предгорных и горных районах 78−111 мм).

«Помимо высоких температур в июле — не случайно его в народе нарекли грозовиком — приходится наибольшее количество ливневых грозовых дождей, сопровождающихся локальным выпадением града и шквалистым усилением ветра. В среднем в течение июля отмечается 6 дней с грозой, наибольшее количество которых пришлось на июль 1978 году -14 дней, 2 дня с туманом», — отмечает начальник отдела ГМО Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Факт

Самый жаркий июль в Барнауле за весь период наблюдений был отмечен в 1999 году, со среднемесячной температурой воздуха +22,6 градусов. Самый холодный — в 1972 году: +16,1 градусов.

Ранее altaress.ru писал, что с 6 по 11 июля в Алтайском крае установится аномально жаркая погода. Температура воздуха поднимется выше +30 градусов.

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