Cибирякам выдают по полтора миллиона под 4,9% годовых

Вы можете взять потребительский кредит на любые цели по сниженной ставке до 13 марта.*

Позвольте себе реализовать свои цели с потребительским кредитом от Банка «Левобережный». Деньги можно использовать на все, о чем мечтаете и что давно хотите купить. Теперь вам хватит даже на незапланированные, но очень нужные покупки.

Если у вас есть кредиты в других банках, вы можете их рефинансировать также по ставке 4,9% годовых. Ставка устанавливается на весь срок кредитования и действует как для постоянных, так и для новых клиентов банка.

Вы можете взять в кредит от 5 тысяч до 1,5 млн рублей на срок от полугода до пяти лет. Возрастное ограничение — от 20 до 72 лет.

Фото: Банк «Левобережный» ( ПАО)

Оформить кредит просто и быстро. Прямо сейчас оставьте заявку любым удобным способом — на сайте Банка «Левобережный», в мобильном приложении BL-Online или по телефону 8−800−3333−555.

Также можно подать заявку в офисах банка в Алтайском крае: г. Барнаул, пр. Ленина, 44а и ул. Георгиева, 22, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а.

Возьмите кредит на комфортных условиях и потратьте деньги на любые цели — ремонт, непредвиденные расходы, необходимые или долгожданные покупки, оплату обучения или лечения. Получить консультацию можно в единой справочной службе банка по телефону: 8−800−3333−555 (круглосуточно).

* Срок акции: 13.02.2023−13.03.2023. Срок кредитования — 6, 12, 24, 36, 48, 60 мес. Ставка — 4,9% годовых при подключении дополнительных услуг согласно тарифам банка, в т.ч. финансовой защиты жизни и здоровья. Ставка без дополнительных услуг — от 17,5% до 25,5% годовых, зависит от суммы кредита и категории заемщика. Страховые компании: САО «ВСК», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни». У заемщиков, кроме участников зарплатных проектов банка, должна быть регистрация и фактическое проживание в регионах присутствия банка не менее трех полных месяцев. Полные условия по процентной ставке, особые условия (сумма, категория заемщика), которые согласовываются при предоставлении кредита, размещены на сайте nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.