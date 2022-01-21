Cрочно обновить iPhone призвала компания Apple

Американская компания перестала предлагать обновление iOS 14.8.1 для смартфонов бренда.

Вместо актуального апдейта операционной системы прошлого поколения Apple заявила о необходимости обновлять аппараты до iOS 15, вышедшей осенью 2021 года.

Таким образом, технические специалисты компании намекают на то, что смартфоны на базе iOS 14 больше не будут получать поддержки с точки зрения безопасности.

В решении Apple заключено противоречие, считают журналисты агентства.

«Предоставление пользователям доступа к iOS 14 кажется нам разумным компромиссом», — пишут они.

Авторы заметили, что вместо этого компания ставит своих потребителей перед фактом, что предыдущая версия ОС больше не получит апдейты безопасности.

В материале говорится, что Apple должна быть более последовательной в своих заявлениях, так как ранее ее представители обещали поддержку пользователей iOS 14 обновлениями безопасности. Так, потребители iPhone на базе iOS 12 прекратили получать поддержку лишь в конце 2021 года. При этом релиз iOS 12 состоялся в 2018 году, а iOS 14 — в 2020 году.

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