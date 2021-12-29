Обнаружены приложения, ворующие деньги владельцев iPhone

App Store обнаружили несколько вредоносных сервисов для просмотра фильмов, пишет Forbes со ссылкой на заявление разработчика Коста Элефтериу.

В опасности находятся 1,6 млрд владельцев iPad и iPhone.

По словам Элефтериу, эти приложения замаскированы под фоторедакторы и платформы для просмотров трейлеров к фильмам, и самих кинокартин. Все они представляют собой Fleeceware-приложения, которые тайно крадут деньги пользователей.

Схема заключается в следующем: пользователь скачивает нужное ему приложение с бесплатным пробным периодом, чаще всего составляющим срок в три дня. Затем с него автоматически списывают несоразмерно крупные суммы за подписку, пишет Газета.Ru.

При этом Apple получает 15−30% от дохода таких сервисов. По словам Элефтериу, компания специально не удаляет их из магазина ради наживы.

«В то время как Apple не контролирует свой App Store, эти приложения уже скачали более 2 млн раз и теперь они приносят своим создателям примерно $16 тыс. в день, или около $6 млн в год», — заявил разработчик.

Ранее сообщалось, что миллиарды рублей потратили россияне на новые iPhone. За первую неделю в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 тыс. iPhone 13 разных модификаций (коло 0,08% от числа всех смартфонов в России).