Миллиарды рублей потратили россияне на новые iPhone

За первую неделю продаж новой линейки смартфонов iPhone 13 в России граждане приобрели 53,5 тысячи устройств, потратив в общей сложности 5,7 млрд рублей, пишет « Коммерсантъ ».

Показатели оказались лучше, чем за аналогичный период на старте продаж iPhone 12 и 12 Pro в прошлом году.

О приросте сообщили и крупнейшие российские сотовые операторы. Причина высоких продаж гаджетов в этом году связана с наличием товара, поскольку в прошлом году наблюдался сильный дефицит, указал вице-президент по закупкам и развитию сети «Связной» Михаил Догадин.

Вместе с тем в Inventive Retail Group, владеющей сетью re: Store, отметили, что дефицит новинок наблюдается и в этом году. Представитель компании рассказал, что поставки идут регулярно, но пока предложение не может удовлетворить спрос, пишет Lenta.ru. Однако он заверил, что для первых двух недель продаж новых iPhone это традиционная ситуация.

За первую неделю в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 тыс. iPhone 13 разных модификаций (коло 0,08% от числа всех смартфонов в России).

Ранее сообщалось, что Госдума закупила 450 смартфонов китайской фирмы Realme. Их количество совпадает с числом мандатов.