Cropp и House под старыми вывесками возобновили работу в Барнауле

21 мая возобновили работу магазины одежды Cropp и House в ТЦ «Пионер» пока под старыми вывесками, сообщил amic.ru .

В ТРЦ "Пионер" закрыли брендовые магазины Sinsay, Cropp и House.

Магазины закрылись в конце марта и один из этажей «Пионера» почти опустел. Причиной стало решение польской компании LPP Group, в которую входят бренды Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House, прекратить работу в России.

19 мая стало, что магазины возобновят работу — бренд LPP продает российское подразделение китайскому консорциуму.

Новые названия

Постепенно на магазинах будут ставить вывески с новыми логотипами и названиями.

Уже известно, что бренд Reserved будет называться Re, а Mohito переименуют в M, Sinsay — Син, Cropp получит название CR, а House — Хс, сообщал Telegram-канал «Свободная касса».

Какие еще бренды вернутся в Россию

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