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Дачникам придется раскошелиться за жарку шашлыков и сжигание листвы

Новые противопожарные нормы на дачных участках на самом деле трудновыполнимы, заявил агентству «Прайм» юрист Алексей Петропольский.

Шашлык.
Шашлык.
СС0

По его словам, расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять не менее 30 метров.

«Все мы понимаем, что учитывая, что у нас участки, в основном, от 6 до 12 соток, так что выполнить это требование физически не представляется возможным», — сказал юрист.

Жечь костры также нельзя при порывах ветра более 10 м/с. Кроме того, яма для костра должна быть диаметром не менее одного метра, а глубина от 30 сантиметров. При этом она должна быть окружена минерализированной полосой шириной не менее 40 сантиметров, пишет «Росбалт».

В случае нарушения новых правил, штраф составит до 4 тысяч рублей.

«Причем это не значит, что если вы заплатили один раз штраф, и у вас теперь иммунитет. Нет, к вам будут приходить каждый день или по два-три раза в день», — пояснил юрист.

С 1 января начали действовать новые правила противопожарного режима.

Новые противопожарные правила также обязывают дачников регулярно косить траву на участке и убирать мусор, включая сухую растительность.

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