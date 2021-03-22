Дачникам придется раскошелиться за жарку шашлыков и сжигание листвы

По его словам, расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять не менее 30 метров.

«Все мы понимаем, что учитывая, что у нас участки, в основном, от 6 до 12 соток, так что выполнить это требование физически не представляется возможным», — сказал юрист.

Жечь костры также нельзя при порывах ветра более 10 м/с. Кроме того, яма для костра должна быть диаметром не менее одного метра, а глубина от 30 сантиметров. При этом она должна быть окружена минерализированной полосой шириной не менее 40 сантиметров, пишет «Росбалт».

В случае нарушения новых правил, штраф составит до 4 тысяч рублей.

«Причем это не значит, что если вы заплатили один раз штраф, и у вас теперь иммунитет. Нет, к вам будут приходить каждый день или по два-три раза в день», — пояснил юрист.

С 1 января начали действовать новые правила противопожарного режима.

Новые противопожарные правила также обязывают дачников регулярно косить траву на участке и убирать мусор, включая сухую растительность.