Кофейни Барнаула
Zavarka coffee
Адрес: ул. Молодежная, 26, работает пн-вс с 07:30 до 23:00.
Горячий шоколад: 400 мл — 269 руб.
Сибирь
Адрес: Социалистический проспект, 116, работает круглосуточно.
Горячий шоколад: 250 мл — 280 руб.
Primetime
Адрес: ул. Взлетная, 29, работает пн-пт и вс с 09:00 до 22:00, сб -09:00 до 23:00.
Горячий шоколад: 200 мл — 199 руб.
Йель
Адрес: пр. Ленина, 42, работает пн-пт с 07:45 до 22:00, сб-вс с 09:00 до 22:00.
Бельгийский горячий шоколад: 300 мл — 189 руб.
Соленый горячий шоколад: 150 мл -—195 руб.
Горячий шоколад: 150 мл —195 руб.
Как самому приготовить горячий шоколад?
- Молоко — 200 мл
- Шоколад молочный — 200 г
- Шоколад темный — 100 г
- Маршмеллоу — 10 г
- Вскипятить молоко и снять с огня.
- Шоколад разломать на кусочки, добавить в горячее молоко и мешать, пока шоколад полностью не растает.
- Подогреть массу для большей однородности, но не доводить до кипения.
- Добавить маршмеллоу.
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