Овердрафт для юридических лиц и ИП

Представьте ситуацию: сломалось важное оборудование, а деньги, необходимые для ремонта, поступят на счёт только после выполнения заказа. Ещё и заказ срочный, нет времени искать средства на ремонт… Что же делать? В таких ситуациях предпринимателя страхует овердрафт — услуга, предоставляющая возможность быстро брать у банка небольшие суммы на небольшой срок, когда отсутствуют деньги на счету.

Овердрафт для малого бизнеса — это защита от финансовых проблем, связанных с непредвиденными тратами или задержками оплаты со стороны клиентов.

Что нужно знать об овердрафте для юридических лиц и ИП

Овердрафт нельзя назвать кредитом. Одобренная сумма не прибавляется к средствам клиента. Вместо этого на его расчётном счету появляется возможность уходить в минус в рамках лимита. Однако овердрафт всё же относится к кредитным продуктам наравне с кредитной линией или кредитной картой для бизнеса.

Кому доступен

Требования к ИП:

гражданство – РФ;

возраст – от 21 до 65 лет;

стаж предпринимательской деятельности – более 9–12 месяцев.

Требования к юридическим лицам:

регистрация на территории РФ;

стаж бизнеса – более 6 месяцев.

Сколько стоит

Предпринимателю потребуется заплатить комиссию за пользование деньгами, выраженную в процентах годовых. Средняя ставка зависит от ключевой ставки ЦБ и сопоставима со ставками по нецелевым кредитам.

Также возможна комиссия за подключение и продление услуги — это может быть процент от одобренного лимита или фиксированная сумма.

Сколько можно получить

В рамках овердрафта юридическим лицам доступно финансирование в размере от 100 тысяч до 15 млн рублей, ИП — от 100 тысяч до 5 млн рублей.

Лимит определяется индивидуально в зависимости от размера оборота бизнеса. Также имеет значение кредитная история предпринимателя или компании. В некоторых случаях для доступа к овердрафту в качестве обеспечения может потребоваться поручительство.

Как и когда возвращать деньги

Срок пользования деньгами не превышает 30–60 дней. Лимит восполняется автоматически при пополнении расчётного счёта.

Овердрафт – полезный инструмент, но только если речь идёт о краткосрочном финансировании. Он помогает решать срочные финансовые вопросы, но не подходит для закрытия масштабных потребностей бизнеса и не заменяет оборотные и инвестиционные кредиты.

Инструкция по подключению овердрафта

Оформите заявку на подключение овердрафта в банке, где у вас открыт расчётный счёт. Или откройте новый счёт в банке, в котором хотите подключить овердрафт.

После оформления заявки вам позвонит менеджер, который расскажет о необходимых документах и процессе подключения овердрафта.

Подготовьте документы, которые запросил менеджер. Учредительные и регистрационные — для открытия нового счёта. Отчётность, подтверждающая выручку — для расчёта лимита.

Ожидайте решения банка. После одобрения подпишите договор и используйте овердрафт по мере необходимости.

Срок рассмотрения заявки обычно составляет 3-5 дней. Условия предоставления и проценты, размер финансирования и сроки овердрафта можно узнать на сайте и у менеджеров.

ООО «Сбербанк Факторинг»

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