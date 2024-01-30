Овердрафт для юридических лиц и ИП

Овердрафт для малого бизнеса — это защита от финансовых проблем, связанных с непредвиденными тратами или задержками оплаты со стороны клиентов.
Что нужно знать об овердрафте для юридических лиц и ИП
Овердрафт нельзя назвать кредитом. Одобренная сумма не прибавляется к средствам клиента. Вместо этого на его расчётном счету появляется возможность уходить в минус в рамках лимита. Однако овердрафт всё же относится к кредитным продуктам наравне с кредитной линией или кредитной картой для бизнеса.
Кому доступен
Требования к ИП:
- гражданство – РФ;
- возраст – от 21 до 65 лет;
- стаж предпринимательской деятельности – более 9–12 месяцев.
Требования к юридическим лицам:
- регистрация на территории РФ;
- стаж бизнеса – более 6 месяцев.
Сколько стоит
Предпринимателю потребуется заплатить комиссию за пользование деньгами, выраженную в процентах годовых. Средняя ставка зависит от ключевой ставки ЦБ и сопоставима со ставками по нецелевым кредитам.
Также возможна комиссия за подключение и продление услуги — это может быть процент от одобренного лимита или фиксированная сумма.
Сколько можно получить
В рамках овердрафта юридическим лицам доступно финансирование в размере от 100 тысяч до 15 млн рублей, ИП — от 100 тысяч до 5 млн рублей.
Лимит определяется индивидуально в зависимости от размера оборота бизнеса. Также имеет значение кредитная история предпринимателя или компании. В некоторых случаях для доступа к овердрафту в качестве обеспечения может потребоваться поручительство.
Как и когда возвращать деньги
Срок пользования деньгами не превышает 30–60 дней. Лимит восполняется автоматически при пополнении расчётного счёта.
Овердрафт – полезный инструмент, но только если речь идёт о краткосрочном финансировании. Он помогает решать срочные финансовые вопросы, но не подходит для закрытия масштабных потребностей бизнеса и не заменяет оборотные и инвестиционные кредиты.
Инструкция по подключению овердрафта
Оформите заявку на подключение овердрафта в банке, где у вас открыт расчётный счёт. Или откройте новый счёт в банке, в котором хотите подключить овердрафт.
После оформления заявки вам позвонит менеджер, который расскажет о необходимых документах и процессе подключения овердрафта.
Подготовьте документы, которые запросил менеджер. Учредительные и регистрационные — для открытия нового счёта. Отчётность, подтверждающая выручку — для расчёта лимита.
Ожидайте решения банка. После одобрения подпишите договор и используйте овердрафт по мере необходимости.
Срок рассмотрения заявки обычно составляет 3-5 дней. Условия предоставления и проценты, размер финансирования и сроки овердрафта можно узнать на сайте и у менеджеров.
ООО «Сбербанк Факторинг»
Самое важное - в нашем Telegram-канале