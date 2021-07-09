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Депутат Госдумы и генерал-полковник самолично запарафинил алтайский сыр

9 июля в Алтайском районе Алтайского края гостил депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов. Он побывал на маслосыродельном заводе и даже поучаствовал в изготовлении сыра, пишет Telegram-канал Ленина, 59.

Владимир Шаманов на Алтайском маслосыродельном заводе.
Владимир Шаманов на Алтайском маслосыродельном заводе.
t.me/lenina59

Руководитель предприятия Ольга Воронкова познакомила Владимира Шаманова с историей Алтайский маслосыродельного завода, рассказала о технологии производства алтайского сыра, а также представила гостям всю линейку продукции.

«Вместе с работниками предприятия депутат поучаствовал в изготовлении ароматного сыра, своими руками выполнил парафинирование сырной головки. Гости предприятия продегустировали настоящие алтайские продукты и особо отметили сыр с добавлением пантов алтайского марала, который производится по новой, недавно разработанной технологии», — пишет Ленина, 59.

«Благодаря таким предприятиям Алтайский край развивается и движется вперед», — отметил Владимир Шаманов.

Ранее altapress.ru рассказывал о том самом мягком сыре с пантами, который так понравился депутату Госдумы. На предприятии сообщали, что этот продукт повышает выносливость и положительно влияет на кожу, волосы и ногти.

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