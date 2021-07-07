Алтайские ученые придумали тонизирующий сыр

В Алтайском крае получил патент на способ получения мягкого сыра с пантами. Такой продукт повышает выносливость и положительно влияет на кожу, волосы и ногти.

Разработка велась на средства краевого гранта, который федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий получил в 2019 году, уточняют в краевом минэкономразвития.

Новый мягкий сыр обладает высокой биологической пищевой ценностью за счет использования в качестве наполнителя гидролизата из пантов.

Ученые опытным путем доказали, что употребление сыров оказывает тонизирующее действие, а также повышает выносливость к физическим нагрузкам.

Также сыр содержит коллаген и эластин, что положительно влияет на кожу, волосы и ногти.

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