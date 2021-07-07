Алтайские ученые придумали тонизирующий сыр

Разработка велась на средства краевого гранта, который федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий получил в 2019 году, уточняют в краевом минэкономразвития.
Новый мягкий сыр обладает высокой биологической пищевой ценностью за счет использования в качестве наполнителя гидролизата из пантов.
Ученые опытным путем доказали, что употребление сыров оказывает тонизирующее действие, а также повышает выносливость к физическим нагрузкам.
Также сыр содержит коллаген и эластин, что положительно влияет на кожу, волосы и ногти.
Ранее алтайские ученые придумали диетический квас.