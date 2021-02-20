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Жизнь

Алтайские ученые придумали диетический квас

Ученые из АлтГТУ разработали уникальную технологию производства низкокалорийного кваса. В напиток вместо сахара добавляют сироп топинамбура, узнала «Российская газета».

Квас.
Квас.
CC0

На вкус диетический квас мало отличается от классического. Он не только низкокалорийный, но и благодаря инулину может снижать уровень сахара в крови.

«Учитывая нынешний тренд на здоровое питание и снижение „добавленного“ сахара в продуктах, у нас родилась идея заменить сахарозу в квасе на инулин», — рассказал заведующий кафедрой бродильных производств и виноделия АлтГТУ Владимир Вагнер.

Инулин — это сложный углевод с пребиотическими свойствами, который способен улучшать работу пищеварительной системы, стабилизировать сахар в крови и повышать иммунитет.

Ученые получили грант из краевого бюджета на разработку, купили вакуумный испаритель, чтобы получать из земляной груши сироп.

Волчихинский пивоваренный завод уже заинтересовался производством полезного напитка.

Ранее ученые Алтайского госуниверситета разработали уникальный инновационный компонент заживляющих мазей, аналогов которого нет в мире.

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