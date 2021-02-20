Алтайские ученые придумали диетический квас

Ученые из АлтГТУ разработали уникальную технологию производства низкокалорийного кваса. В напиток вместо сахара добавляют сироп топинамбура, узнала « Российская газета ».

На вкус диетический квас мало отличается от классического. Он не только низкокалорийный, но и благодаря инулину может снижать уровень сахара в крови.

«Учитывая нынешний тренд на здоровое питание и снижение „добавленного“ сахара в продуктах, у нас родилась идея заменить сахарозу в квасе на инулин», — рассказал заведующий кафедрой бродильных производств и виноделия АлтГТУ Владимир Вагнер.

Инулин — это сложный углевод с пребиотическими свойствами, который способен улучшать работу пищеварительной системы, стабилизировать сахар в крови и повышать иммунитет.

Ученые получили грант из краевого бюджета на разработку, купили вакуумный испаритель, чтобы получать из земляной груши сироп.

Волчихинский пивоваренный завод уже заинтересовался производством полезного напитка.

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