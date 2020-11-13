Алтайские ученые придумали инновационный компонент для заживляющих мазей

Ученые Алтайского госуниверситета разработали уникальный инновационный компонент заживляющих мазей, аналогов которого нет в мире, рассказали в краевом правительстве.

Суть разработки заключается в новой технологии получения ангиогенина. Этот белок способен стимулировать рост капилляров.

Благодаря грантовой поддержке в 2 млн рублей, молодые исследователи планируют провести испытания препарата и в перспективе наладить промышленное производство.

Уточняется, что испытания будут проводиться не на людях, а на куриных эмбрионах.

Проектом уже заинтересовались крупные производители косметики и пищевых добавок из регионов Сибири.

Ранее в Алтайском крае начали производить сухие антисептики-карандаши. Для этого пришлось отыскать ранее неизвестный способ перевода жидкого спирта в твердую форму.