Алтайские ученые придумали инновационный компонент для заживляющих мазей

Суть разработки заключается в новой технологии получения ангиогенина. Этот белок способен стимулировать рост капилляров.
Благодаря грантовой поддержке в 2 млн рублей, молодые исследователи планируют провести испытания препарата и в перспективе наладить промышленное производство.
Уточняется, что испытания будут проводиться не на людях, а на куриных эмбрионах.
Проектом уже заинтересовались крупные производители косметики и пищевых добавок из регионов Сибири.
Ранее в Алтайском крае начали производить сухие антисептики-карандаши. Для этого пришлось отыскать ранее неизвестный способ перевода жидкого спирта в твердую форму.