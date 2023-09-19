19 сентября
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Потребитель

Депутат Госдумы предложил не просить операторов не повышать цены на связь

По мнению депутата Антона Горелкина, нельзя отрицать сложные обстоятельства и инфляцию.

Интернет.
Интернет.
Pixabay.com

На повышение тарифов люди начали жаловаться еще в начале весны. МТС отличился: на некоторые тарифы цена могла вырасти на 1,5 тыс. рублей.

На данный момент, если операторы не вернут прежние цены, то в отношении них могут возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Депутат отметил, что он не уверен, что нужно требовать от операторов не повышать тарифы, ведь нельзя отрицать инфляцию и сложные обстоятельства.

Ранее известный сотовый оператор оспорит в суде решение ФАС по делу о необоснованном повышении тарифов.

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