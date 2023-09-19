Депутат Госдумы предложил не просить операторов не повышать цены на связь

По мнению депутата Антона Горелкина , нельзя отрицать сложные обстоятельства и инфляцию.

На повышение тарифов люди начали жаловаться еще в начале весны. МТС отличился: на некоторые тарифы цена могла вырасти на 1,5 тыс. рублей.

На данный момент, если операторы не вернут прежние цены, то в отношении них могут возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Депутат отметил, что он не уверен, что нужно требовать от операторов не повышать тарифы, ведь нельзя отрицать инфляцию и сложные обстоятельства.

Ранее известный сотовый оператор оспорит в суде решение ФАС по делу о необоснованном повышении тарифов.