Известный сотовый оператор оспорит в суде решение ФАС по делу о необоснованном повышении тарифов

Заявление подали 24 января. В октябре 2022 года Федеральная антимонопольная служба признала МТС виновной в нарушении законодательства.

По версии ФАС, оператор необоснованно увеличил стоимость услуг для абонентов. Компании выдали предписание о необходимости снизить тарифы.

В пресс-службе МТС рассказали, что решение обусловлено прогнозом соотношения прироста выручки расходов компании в прошлом году.

ФАС строила прогноз до конца года на финансовых данных МТС за январь-август.

Компания не согласилась с прогнозом и в ходе разбирательства предоставляла свои расчеты.

«Традиционно в четвертом квартале компанией проводятся основные расчеты с поставщиками, закрываются контракты, завершаются регулярные платежи и подводятся фактические итоги года. Годовой результат 2022 года, который покажет реальную картину», — добавляют в пресс-службе.

При этом в пресс-службе ФАС заявили, что с начала 2022-го поступило множество обращений от абонентов МТС в связи с повышением тарифов.

Предмет рассмотрения — повышение тарифов в январе-феврале прошлого года, а затем в августе, сентябре и октябре.

«При этом в августе МТС повысила часть тарифов, в среднем повышение составило 8,4%. Другие же тарифы оператор повторно повысил в сентябре и октябре в среднем на 9,7%", — подчеркивает издание.