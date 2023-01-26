Известный сотовый оператор оспорит в суде решение ФАС по делу о необоснованном повышении тарифов

Заявление подали 24 января. В октябре 2022 года Федеральная антимонопольная служба признала МТС виновной в нарушении законодательства.
По версии ФАС, оператор необоснованно увеличил стоимость услуг для абонентов. Компании выдали предписание о необходимости снизить тарифы.
В пресс-службе МТС рассказали, что решение обусловлено прогнозом соотношения прироста выручки расходов компании в прошлом году.
ФАС строила прогноз до конца года на финансовых данных МТС за январь-август.
Компания не согласилась с прогнозом и в ходе разбирательства предоставляла свои расчеты.
«Традиционно в четвертом квартале компанией проводятся основные расчеты с поставщиками, закрываются контракты, завершаются регулярные платежи и подводятся фактические итоги года. Годовой результат 2022 года, который покажет реальную картину», — добавляют в пресс-службе.
При этом в пресс-службе ФАС заявили, что с начала 2022-го поступило множество обращений от абонентов МТС в связи с повышением тарифов.
Предмет рассмотрения — повышение тарифов в январе-феврале прошлого года, а затем в августе, сентябре и октябре.
«При этом в августе МТС повысила часть тарифов, в среднем повышение составило 8,4%. Другие же тарифы оператор повторно повысил в сентябре и октябре в среднем на 9,7%", — подчеркивает издание.
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