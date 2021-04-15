Депутаты Госдумы остро обсуждали заготовку и сбор валежника

Законопроект, который должен устранить пробелы регулирования заготовки и сбора валежника, внесли в Госдуму РФ депутаты от ЛДПР.

Если его примут, тогда россияне смогут без проблем собирать недревесные лесные ресурсы, пишет Regnum.

Депутаты хотят внести поправки в Лесной кодекс, которые расшифруют понятие слова «валежник» и отнесут его к недревесным лесным ресурсам сухостоя. При сборе этого ресурса для собственных нужд допускается применение ручного инструмента — ручных пил, топоров и легких бензопил.

«Принятие законопроекта позволит ускорить очистку лесов в целях снижения их пожароопасности, а также оказать поддержку малообеспеченным гражданам, проживающим в сельской местности», — считает депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов.

Авторы законопроекта возмущены, что многие регионы РФ приняли акты, которые полностью исказили идею свободного сбора россиянам никому не нужного лесного ресурса, пишет Znak.com.

В 2019 году жители алтайского села вырубили 3,5 кубометра сухостойных деревьев и тем самым нарушили закон, сообщили в минприроды края. Ведомство подчеркивает: не надо путать разрешенный законодательством сбор валежника и рубку сухостоя, на которую надо получать разрешение.