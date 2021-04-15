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Депутаты Госдумы остро обсуждали заготовку и сбор валежника

Законопроект, который должен устранить пробелы регулирования заготовки и сбора валежника, внесли в Госдуму РФ депутаты от ЛДПР.

Важно отличать валежник от вертовальных деревьев.
Важно отличать валежник от вертовальных деревьев.
forest813.ru

Если его примут, тогда россияне смогут без проблем собирать недревесные лесные ресурсы, пишет Regnum.

Депутаты хотят внести поправки в Лесной кодекс, которые расшифруют понятие слова «валежник» и отнесут его к недревесным лесным ресурсам сухостоя. При сборе этого ресурса для собственных нужд допускается применение ручного инструмента — ручных пил, топоров и легких бензопил.

«Принятие законопроекта позволит ускорить очистку лесов в целях снижения их пожароопасности, а также оказать поддержку малообеспеченным гражданам, проживающим в сельской местности», — считает депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов.

Авторы законопроекта возмущены, что многие регионы РФ приняли акты, которые полностью исказили идею свободного сбора россиянам никому не нужного лесного ресурса, пишет Znak.com.

В 2019 году жители алтайского села вырубили 3,5 кубометра сухостойных деревьев и тем самым нарушили закон, сообщили в минприроды края. Ведомство подчеркивает: не надо путать разрешенный законодательством сбор валежника и рубку сухостоя, на которую надо получать разрешение.

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