Депутаты предложили установить минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы выступили с инициативой установить минимальные цены на табачные изделия в России. Законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, передает РБК.

Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс, которые предлагает внести группа депутатов Госдумы. Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, их инициатива призвана помочь борьбе с нелегальной торговлей табачной продукцией.



«В отсутствие единого экономически обоснованного ценового порога, ниже которого сигареты не могут быть реализованы потребителям, рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами по экономически необоснованным заниженным ценам, зачастую даже ниже налоговой составляющей», — отмечают депутаты.

Минимальная цена, по их мнению, станет индикатором как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющих выявить продукцию нелегального происхождения.

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