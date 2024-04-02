Дымоходы Ferrum  — качество, проверенное временем: обзор востребованных серий из нержавеющей стали

Тепло домашнего очага всегда притягивало к себе людей. Потрескивание поленьев в топке камина или мерное дыхание отопительной печи создают уникальную атмосферу уюта и гармонии. Но полноценно насладиться такими моментами можно лишь при условии грамотно спроектированной системы дымоудаления. В противном случае неконтролируемый выход продуктов сгорания может стать источником серьезных неприятностей.

На российском рынке системами дымоудаления занимается целый ряд компаний. Но одним из признанных лидеров в этой области является воронежское предприятие «Феррум». Высококачественные дымоходы этого производителя обеспечивают надежную и бесперебойную работу каминов, печей и твердотопливных котлов в суровых климатических условиях.

Дымоходные системы Ferrum. Источник: ИП Костанов С. А.

Секрет популярности дымоходов Ferrum (Феррум) кроется в продуманной модульной конструкции, использовании термостойких материалов высокого качества, а также широком ассортименте, позволяющем подобрать оптимальное решение для любых нужд. Сочетание современных технологий и многолетнего опыта обеспечивает исключительные эксплуатационные характеристики продукции бренда.

Модульная конструкция

Дымоходы Ferrum (Феррум) обладают модульной конструкцией, благодаря чему их легко монтировать в помещениях различной планировки. Труба состоит из отдельных секций, которые при помощи соединительных элементов образуют единую систему требуемой длины и формы. Это позволяет проектировать сложные маршруты дымоудаления с разными поворотами и переходами.

Жесткий каркас обеспечивает высокую прочность и надежность всей конструкции, исключая возможность деформации или разгерметизации стыков под воздействием высоких температур. Дымоходы Ferrum (Феррум) гарантируют беспрепятственное удаление продуктов сгорания и не допускают скапливания сажи на внутренних стенках.

Термостойкие материалы

Дымоходные системы Ferrum. Источник: ИП Костанов С. А.

Главным преимуществом дымоходных систем Ferrum (Феррум) является использование высококачественной жаростойкой нержавеющей стали с низким содержанием углерода и высокой концентрацией хрома. Такой материал не окисляется и не подвержен коррозии даже при длительной эксплуатации в экстремальных условиях.

Специальные термостойкие сплавы обеспечивают исключительную стойкость изделий к воздействию высоких температур до 600°C в режиме постоянной эксплуатации и до 1000°C в пиковых ситуациях. Также нержавеющая сталь является гигиеничным и безопасным материалом для использования в жилых помещениях.

Одностенные и сэндвич-трубы

Воронежский завод «Феррум» использует два базовых конструктивных решения для производства дымоходов — одностенные и двустенные сэндвич-трубы. Это позволяет обеспечить широкие возможности по монтажу систем дымоудаления в зависимости от условий эксплуатации.

Одностенные модели представляют собой цельнометаллическую трубу из высококачественной жаростойкой нержавеющей стали. Такие дымоходы предназначены для установки внутри уже существующих кирпичных дымовых каналов, а также для монтажа непосредственно на огнеупорные базовые поверхности, например бетонные основания. Благодаря отсутствию дополнительной теплоизоляции, одностенные трубы обеспечивают быстрый прогрев и активизацию тяги при розжиге.

Двустенные сэндвич-трубы. Источник: ИП Костанов С. А.

Двустенные сэндвич-трубы состоят из двух концентрических металлических цилиндров с внутренним слоем высокоэффективного теплоизолирующего материала между ними, чаще всего — из каменной ваты на основе базальтового волокна. Это решение позволяет быстро прогреть внутреннюю трубу за счет высокой теплопроводности металла и одновременно обеспечить сохранение тепла внутри дымохода благодаря термобарьеру. Снаружи такие дымоходы остаются холодными, что делает их идеальным вариантом для наружного монтажа, в том числе для пристроек, веранд и улиц.

Высокие эксплуатационные характеристики

Продукция компании «Феррум» завоевала признание среди российских потребителей благодаря целому ряду достоинств. Дымоходы воронежского предприятия отличаются длительным сроком эксплуатации, исчисляемым десятилетиями, а также простотой монтажа и обслуживания. При этом они сохраняют эстетичный внешний вид на протяжении всего периода использования.

Правильно смонтированные дымоходы Ferrum (Феррум) обеспечивают эффективный отвод продуктов горения благодаря оптимизированной геометрии внутренних каналов, не допускающей турбулентных потоков и зон застоя. Высокая степень герметизации гарантирует отсутствие утечек дыма и выделения веществ, опасных для здоровья.

ИП Костанов С. А., ИНН 501709103379.

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