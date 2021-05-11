Для россиян упростили меры социальной поддержки

В России с 11 мая упростили предоставление социальной поддержки. Регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), чтобы назначать и осуществлять различные меры без заявления и при обращении нуждающихся, пишет « Парламентская газета ».

При помощи ЕГИССО чиновники уже с 1 января 2021 году могут определять, нуждается ли гражданин в помощи. Так, автоматически учитывается возраст достижения ребенком трех лет, и семье начисляется пособие, а уведомление об этом появляется в личном кабинете получателя на портале госуслуг.

Ранее региональные ведомства не могли предоставлять меры поддержки на основании только данных системы, им приходилось собирать сведения вручную, пишет Lenta.ru.

С 11 мая этого не требуется.

Все учреждения смогут получать необходимую информацию в электронной форме, исключая бумажный документооборот и личное участие граждан, получающих соцподдержку.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал эффективно использовать каждый рубль и сообщил о новых мерах поддержки россиян.